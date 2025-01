La controversial «Live Sex Celebration» entre Edge y Lita ocurrió el 9 de enero de 2006 durante un episodio de Monday Night Raw. Este segmento se planeó para celebrar la victoria del «Rated-R Superstar» en New Year’s Revolution, donde ganó el Campeonato WWE cobrando su contrato de Money in the Bank contra John Cena, convirtiéndose en campeón mundial por primera vez. Los hoy miembros del Salón de la Fama subieron al ring, que estaba decorado con una cama, y simularon desvestirse y tener una escena íntima frente a la audiencia en vivo. Lejos de la polémica de entonces, en la actualidad se recuerda como uno de los momentos más notorios en la carrera de ambos en la WWE.

19 YEARS AGO TODAY

EDGE AND LITA HAD A LIVE CELEBRATION ON RAW AFTER WINNING THE WWE CHAMPIONSHIP 😂

ONE OF THE MOST VIEWED SEGMENTS OF ALL TIME

(01-09-2006 #WWERaw) pic.twitter.com/0CW43KhZA9

— FADE (@FadeAwayMedia) January 9, 2025