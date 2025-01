Cope: «Antes o después, quiero reunirme con Christian»

Cope, antes conocido como Adam Copeland, o también como Edge, ve en su futuro una reunión con Christian Cage, antaño su mejor amigo y hoy día su gran enemigo. La última vez que estuvieron juntos en el mismo combate fue cuando «The Rated-R Superstar» destronó a «The Patriarch» como Campeón TNT. Así mismo, la última que formaron equipo en televisión fue cuando se unieron contra Alberto del Río y Brodus Clay en el episodio de WWE RAW del 28 de marzo de 2011.

► Una reunión esperada

«Una de las razones por las que vine a AEW. Lo miré, y tengo algunos amigos cercanos en esta industria. Los más cercanos. Ellos son tres de ellos [Dax Harwood, Cash Wheeler y Christian Cage]. Todos están en un solo lugar. Eso me pareció muy interesante. Luego miras el roster, y es una lista impresionante de tipos con los que no he estado en el ring. Eso fue tan tentador y emocionante. Si estás en un lugar por mucho tiempo, lo más probable es que ya hayas hecho todo lo que podías hacer ahí. ‘¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué?’ Bueno, ahora es tiempo de tomar un descanso. Estoy en un punto en el que, con el tiempo fuera, tengo que volver. Con esta lesión, tengo que recuperarme y seguir adelante. El tiempo es esencial. Poder volver y trabajar con Christian y hacer lo que hicimos. Quién sabe hacia dónde va desde ahí. Siento que, en algún momento, una etapa en equipo de C&C debería estar en los planes, pero nunca se sabe. Poder hacer Rated FTR, todo son cosas de mi lista de deseos que están sucediendo ahora, cosas que imaginé mientras estaba retirado. ‘Si pudiera volver, esto sería genial’. Ahora, estoy logrando hacerlo», expresa el veterano miembro del Salón de la Fama de WWE en una reciente entrevista con Mojo Rawley de TMZ.