¿Se queda o se va? El contrato de Jack Perry con AEW está por vencer

El futuro de Jack Perry en AEW está en el aire. El contrato actual de Perry con la empresa está por vencer y ambas partes se encuentran en negociaciones para renovarlo.

► Su última aparición en pantalla

Perry fue visto por última vez en el Dynamite del 27 de mayo, donde cayó ante Mark Davis en un combate del torneo de la Fundación Owen Hart. Ese resultado llegó apenas semanas después de que Davis le arrebatara el Campeonato Nacional AEW el 9 de mayo durante el especial Fairway to Hell.

► ¿Seguirá con AEW?

Perry es uno de los luchadores que han estado con AEW desde su fundación en 2019. Sus primeros años los pasó como Jungle Boy, formando el equipo Jurassic Express junto a Luchasaurus. En 2023 dio un giro rudo y eventualmente conquistó el Campeonato FTW.

Su trayectoria también incluye uno de los episodios más sonados en la historia de la empresa: un altercado entre bastidores con CM Punk durante el All In de 2023 derivó en la suspensión de Perry y, posteriormente, en el despido de Punk. Regresó a la televisión en 2024 como parte de una nueva versión de The Elite y llegó a ganar el Campeonato TNT, aunque tras perder ese título se ausentó de la pantalla durante el otoño de 2025.

Con las negociaciones en curso, habrá que esperar para saber si Perry seguirá siendo parte del roster de AEW o si explorará otras opciones una vez que su contrato expire.