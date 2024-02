Contrato de Finn Bálor con WWE expiraría más tarde

«El contrato de Finn Bálor con la WWE finaliza después de WrestleMania. Lo que me han dicho es que todavía no le han contactado para renovar”. Esta información conocíamos en SÚPER LUCHAS a finales de enero. Mientras tanto, el integrante del Judgment Day está esperando nuevos retadores al Campeonato Indiscutible de Parejas WWE para Elimination Chamber. De hecho, se acaban de anunciar nuevas luchas para el episodio de Raw de pasado mañana, entre las cuales encontramos una directamente relacionada.

► El contrato de Finn Bálor con WWE

Pero antes volvamos al acuerdo de «The Prince» porque tenemos un informe complementario al anterior de nuestros compañeros de Fightful:

«Fightful ha confirmado a través de fuentes cercanas a Balor que su contrato con WWE vence este año, pero indican que «no es inmediatamente después de WrestleMania», sino que expirará unos meses después del evento.

«En cuanto a WWE no haberse comunicado para extender su contrato, eso ha sido así para numerosos luchadores en WWE cuyos contratos están por vencer«.

No es extraño que un contrato de una Superestrella de WWE expire justo después de un gran show como WrestleMania, como es el caso de Drew McIntyre, pero no el de Finn Bálor, quien continuará trabajando en la empresa después de «The Showcase of the Immortals», donde veremos qué combate tiene, si es que tiene uno, lo cual es de esperar que sí. También con «The Scottish Warrior», que sigue burlándose de CM Punk, aunque este no va a poder luchar al menos en unos meses.

Cabe mencionarse también que se habla de la posibilidad de que McIntyre se tome un tiempo de descanso y para pasar con su familia en su país natal, Escocia, lo que podría llevarlo a dejar para otro momento su renovación con WWE. Por otro lado, no se está comentando nada sobre la de Bálor.