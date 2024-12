Contrato de Big E con WWE estaría cerca de expirar

Big E ha estado ausente del ring por más de dos años debido a una lesión en su cuello, y el propio luchador no sabe si puede seguir luchando; no obstante, ha estado ocupado trabajando en actividades no relacionadas con la lucha libre, como contenido digital, paneles y apariciones públicas desde su lesión, cumpliendo así con sus obligaciones contractuales.

► Big E no tendría tiempo añadido en su contrato

Este lunes, en la reciente edición de WWE RAW, tuvimos la celebración del décimo aniversario de The New Day, y cuando parecía que Kofi Kingston y Xavier Woods iban a hablar de su posible aparición, se dio el esperado regreso de Big E a la televisión, aunque el segmento dio un giro inesperado cuando ambos le dieron la espalda al lesionado luchador, a pesar de que este se había ofrecido trabajar como su manager.

Al respecto, surgieron rumores de que el contrato de Big E estaría próximo a expirar, dejando la duda inclusive de si se le iba a añadir el tiempo por el que estuvo lesionado, o se habría renovado su acuerdo con la WWE. Recordemos que en el 2019, tanto Big E como Xavier Woods y Kofi Kingston, firmaron renovaciones de cinco años, que expierarían a finales de este año.

Un informe reciente de Fightful menciona que una fuente de la WWE cree que «no se ha agregado tiempo de lesión al acuerdo de Big E a partir de este verano». Este es un detalle no menor, ya que Big E ha estado involucrado principalmente en actividades no relacionadas con la lucha libre, y mucho tendría que ver con el hecho de que se desconoce si volverá a luchar. Además, la misma fuente señala que aún existe la duda de que el ex Campeón WWE haya renovado con la compañía o si han existido negociaciones para este fin.

En todo caso, la «expulsión» que sufrió Big E en el reciente Monday Night Raw podría ser no necesariamente buenas noticias más allá del plano televisivo, ya que bien podría tratarse de una forma de «sacarlo» de las pantallas por un motivo no solamente de carácter médico, sino también contractual; no obstante, habrá que estar atentos a esta situación.