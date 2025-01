Contradicen a Dave Meltzer por AEW y WrestleMania

En el boletín de la semana pasada del Wrestling Observer, Dave Meltzer informaba de que AEW no permitiría a su talento joven realizar shows en promotoras independientes en Las Vegas durante la semana de WrestleMania 41. Algunas como DEADLOCK, West Coast Pro o Prestige ya están anunciado shows para esos día de abril en torno al gran evento anual de la WWE. Nuestro compañero escribía aquello en un apunte mayor que también abordaba que Tony Khan acostumbra a ignorar los problemas con los luchadores y simplemente los aparta o que eso mismo hizo con Ricky Starks cuando supo que no renovaría su contrato. Además, en un combate reciente del «Absolute» hubo insultos contra Khan.

En cambio, Cassidy Haynes de Bodyslam.net publica un informe en el que contradice dicha información de Meltzer:

«El fin de semana de WrestleMania es uno de los más ocupados en el mundo de la lucha profesional, con promotoras que tradicionalmente organizan espectáculos y eventos en la zona para aprovechar la gran afluencia de fanáticos que viajan desde todo el mundo. Sin embargo, ha habido algo de confusión respecto a estos eventos independientes y los talentos que podrían o no estar disponibles para ser contratados.

Recientemente, se informó a través de Dave Meltzer en el Wrestling Observer Newsletter, que según una fuente involucrada en la contratación de talentos a nivel independiente, los ‘talentos más jóvenes’ de AEW no tienen permitido aceptar ofertas de lucha en Las Vegas durante la semana de WrestleMania.

Puedo confirmar que ese informe no es exacto.

Cuando pregunté a fuentes dentro de All Elite Wrestling sobre el reciente informe que asegura que los ‘talentos jóvenes de AEW’ no pueden trabajar en eventos independientes durante el fin de semana de WrestleMania, las personas dentro de AEW negaron rotundamente el informe, diciendo que no era cierto.

Sin embargo, ha habido fuentes dentro de las promotoras independientes que han confirmado que algunos de los talentos de AEW que previamente habían sido contratados para shows durante el fin de semana de WrestleMania han sido retirados, mientras que otros talentos de AEW contratados para los mismos shows no fueron retirados. Aunque se indicó que esto podría cambiar en una fecha posterior.

Varios informantes dentro de AEW han señalado que existen muchos factores que pueden llevar a que un talento sea retirado, como: horarios conflictivos, los planes actuales de contratación de los luchadores, su posición dentro de la empresa, la promoción independiente para la que están contratados o incluso el oponente con el que van a trabajar.

Se me hizo énfasis en que no existe una política o mandato específico de la empresa para el fin de semana de WrestleMania, citando un ejemplo de talentos que fueron retirados de eventos independientes programados para finales de enero para que pudieran trabajar en el crucero de Chris Jericho».

DPW is heading to Las Vegas on April 17th & 18th with West Coast Pro & Prestige Wrestling! A few other special guests will be joining us at the Meet Las Vegas venue soon to be announced.

Tickets & schedule information ⬇️ pic.twitter.com/vMoTnV95kg

— DEADLOCK Pro Wrestling (@deadlockpro) January 21, 2025