¿Continuará Cain Velasquez en la lucha libre? Su exentrenador responde

Aunque muchos medios hicieran una recapitulación errónea de la trayectoria de Cain Velasquez en WWE señalando que sólo protagonizó allí un combate, cuando disputó otro al mes siguiente, esto no cambia el hecho de que su paso por el gigante estadounidense resultó decepcionante. Sobre todo, si tenemos en cuenta que con sus primeros pinitos en la lucha libre dentro de AAA, Velasquez destiló enorme soltura, recibiendo críticas muy positivas. Pero sin la oportunidad de demostrar nada más a "nivel mainstream", McMahonlandia se deshizo de él como parte del reciente recorte de personal iniciado aquel "miércoles negro" del pasado 15 de abril.

Una salida que ipso facto nos llevó a pensar en un futuro de Velasquez en AEW, debido a la conexión de los Élite con AAA. Aunque primeramente, quedaba por aclarar si el californiano no ha perdido el gusto por el pancracio después de su pobre experiencia en WWE. Luke Thomas, de Sirius XM, reveló la respuesta vía Javier Mendez, exentrenador de Velasquez.

Just spoke to Javier Mendez of AKA. We talked about a lot, but I asked if Cain Velasquez could return to MMA/UFC given reports he'd been released by WWE. Mendez said that was not going to happen. "He's wrestling," he said. #TLTS @MMAonSiriusXM