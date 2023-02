¿Contempla Cody Rhodes volver a AEW?

En un aprieto se vio Cody Rhodes la semana pasada vía Ariel Helwani, cuando fue preguntado por el incidente de marras que desde AEW All Out 2022 pone tierra de por medio entre CM Punk y The Elite.

Rhodes no quiso posicionarse ni señalar a un único culpable, sino que dijo sentirse “decepcionado” ante lo sucedido aquella infame noche.

«Tenía una gran relación con Matt [Jackson], Nick [Jackson] y Kenny [Omega] , y la sigo teniendo. Sin duda se puso a prueba siendo jóvenes ejecutivos. Se puso a prueba teniendo diferentes opiniones sobre la lucha libre. Pero nuestras distintas opiniones hicieron fuerte eso. Es lo que hizo que funcionara […] También tenía una gran relación con Punk […] No hablaba mucho con él, pero tenía una gran relación con él. Me entusiasmó que volviera […]

«Así que cuando vi todo desde fuera, recuerdo que alguien me escribió: ‘Tío, eres el más listo de la clase’. Quise responderle: ‘Que te den, tío’. No me siento de esa manera. Creo que lo que construimos se dañó. No echo la culpa a nadie […] Simplemente odié ver eso. Espero que la gente recuerde el objetivo primordial, por qué fuimos allí. Si traes a gente que no sabe de ese objetivo, entonces pueden pasar cosas así. No digo que [Punk] no supiera de ese objetivo ni nada por el estilo, pero todo me decepcionó […]

«No estoy enfadado con Punk. No estoy enfadado con Matt, Nick, Kenny ni Tony [Khan]. Me decepcionó cuando lo vi. Eso no es lo que yo concebí. El espíritu de All In. Si pierdes ese espíritu, estás perdido. Creo que el espíritu se perdió en ese momento. No significa que no pueda volver, pero fue una decepción».