Consejos para los desconsolados, por Shawn Michaels

¿Estás desconsolado por amor? Quizá te puedan ayudar estos consejos del dos veces miembro del Salón de la Fama de la WWE Shawn Michaels. También de Alundra Blayze. Resulta que la edición de noviembre de 1995 de WWF Magazine contenía una sección donde ambos aconsejaban a lectores que estaban pasando un mal momento.

SHAWN MICHAELS Y ALUNDRA BLAYZE PRESENTAN:

Consejos para los DESAMORADOS

Querida Alundra,

Soy una chica muy popular entre los chicos en la escuela, pero tengo problemas para conseguir novio. No importa cuánto lo intente, parece que solo puedo hacerme amiga de los chicos. ¿Qué debería hacer para atraer a los del sexo opuesto?

Amiga por un día

Querida Amiga,

(Consejo de Alundra)

No puedes forzar una amistad con alguien del sexo opuesto. Solo sé tú misma. Además, no tengas miedo de hacer nuevos amigos. Lo más correcto es que tú tomes la iniciativa y te acerques en busca de amistad más que esperar a que ellos lleguen a ti.

(Consejo de Shawn)

Toc, toc, ¿puedo irme ya, Blayze? Quiero decir, esta es mi columna. Querida amiga, tienes el mismo problema que El Rompecorazones enfrenta con las chicas. Nadie me entiende. En cuanto a él, puedo decir que no está realmente roto. ¡Tienes que ignorar al resto del mundo y enfocarte en ti misma! No te preocupes por agradar a todos, ni siquiera al sexo opuesto. ¡Tú eres la que importa!

Querido Shawn,

¿Cómo consigues que las chicas te gusten?

Recién Empezando

Querido Empezando,

(Consejo de Shawn)

¡Haz que suceda naturalmente! Quiero decir, échales un vistazo. Si no se mueven, haz que se muevan, ¿me entiendes?

(Consejo de Alundra)

Despierta, chico. Si alguien se siente atraído por ti o no, no siempre depende de lo que hagas. Empieza siendo tú mismo. No tienes que hacer nada para agradarle a alguien que ya te quiere tal como eres. Solo sé tú mismo, sin importar qué.

Querido Shawn,

Tengo 14 años y estoy locamente enamorado de una chica que conocí cuando mis padres y yo nos mudamos a otra ciudad. Tal vez nunca la vuelva a ver. ¿Qué debo hacer?

U-Haul Triste

(Consejo de Shawn)

Primero, asegúrate de que esté a más de 800 kilómetros de distancia—solo entonces sabrás si puedes enamorarte. Ja, ja. ¡Lo siento! Pero si te sientes así, debes hacerle saber a la chica que piensas en ella. Nosotros los luchadores también viajamos mucho.

(Consejo de Alundra)

¡Vamos, PIPER TRISTE! Tienes 14 años—¡no vayas a seguir a una chica de 14 años por todo el país!

Shawn:

¿Por qué no? Cuando yo tenía 14, era un viajero del mundo. Salía con chicas desde Seattle hasta Florida—¡y en todos los lugares intermedios! ¿Chicas mayores? ¡Estoy listo!

(Consejo de Alundra)

De todos modos, a los 14 años tienes toda la vida por delante. Tal vez tú y tu novia puedan establecer una buena amistad ahora, y tal vez más adelante, cuando sean mayores, puedan reavivar la llama en una relación seria.

Shawn:

Sabes, podrías estar diciendo algo, Blayze. ¿Qué piensas de esas chicas que dejé y ahora me doy cuenta de que eran las correctas? ¡Ahora sé que no tuve suficientes mujeres!

Querido Shawn,

¿Cómo sabes cuándo llega la persona indicada?

Curioso en California

(Consejo de Shawn)

Sabes, pensé que la correcta llegó tres veces… La primera vez que la vi, supe que era ella. Desafortunadamente, esa relación entre estudiante y profesora no funcionó para mí…

Alundra:

¡Dame un respiro, Shawn! Ni siquiera sabrías qué hacer con una mujer mayor.

Shawn:

Dímelo tú, ¿eso fue una invitación, Blayze?

(Consejo de Alundra)

(Sarcásticamente) ¡POR FAVOR! Curioso, cuando llegue la persona correcta, lo sabrás. No es algo que puedas planear; simplemente sucede. ¡Lo sabrás cuando llegue!

Shawn:

Como la vez que entraste en el Heartbreak Hotel. Eso me golpeó como una tonelada de ladrillos.

Alundra:

No, Shawn, esa no fui yo. Eso fue lo que tú llamaste un SUEÑO.

Querido Shawn,

Cada vez que llevo a mi novia a la playa, ella se queda mirando a los otros chicos. Me da una mirada pequeña que me hace pensar que le gustan. ¿Qué debo hacer?

Demasiado Corto en Seattle

Querido Corto,

(Consejo de Shawn)

¿Qué playa era esa, otra vez?

