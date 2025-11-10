El emotivo consejo de The Rock a su yo del pasado: «No lo hagas»

The Rock tuvo una carrera de la cual se ha dicho de todo. Es, sin dudas, uno de los luchadores más grandes de todos los tiempos. Sin embargo, su destino estuvo a punto de ser borrado de las piedras cuando a fines de la década de los 90 llevaba el personaje de Rocky Maivia, un técnico sin carisma que buscaba absorber la gloria del linaje familiar de Dwayne Johnson: Rocky era en honor a su padre, Rocky Johnson, y Maivia era por su abuelo, «High Chief» Peter Maivia. Los fanáticos, en ese entonces, lo aborrecían y llegaron a llevar pancartas a los shows que rezaban insultos como «muere Rocky, muere».

Fue por eso que en 1997, harto del poco éxito que tenía como Rocky Maivia tanto económico como emocional, la ahora leyenda llegó a pensar seriamente en migrar hacia las artes marciales mixtas. Esto fue lo que le dijo a Joe Rogan en noviembre del 2023:

«Había pensado en ir a Pride porque pensaba ‘estos tipos ganan mucho dinero y hacen grandes shows para 20, 30 mil personas. Incluso algunos chicos que estaban en las MMA me hablaban y me decían que yo podía hacerlo».

El que se encargó de romper la magia fue Ken Shamrock, pilar de las MMA en sus primeros años, quien según Johnson lo convenció de quedarse en la lucha libre, ya que para el ex peleador de UFC, The Rock tenía grandes chances de convertirse en una súperestrella.

► La película que cambió su vida

The Smashing Machine le permitió a The Rock aventurarse en, quizás, lo que habría sido su vida en caso de dedicarse a las artes marciales mixtas. Fue en una entrevista con el periodista Adrián Monserrat en la que la leyenda de la lucha libre se conmovió cuando recordó a su yo del pasado y reflexionó:

«Hoy, luego de haber interpretado a Mark Kerr, lo que le diría a mi yo de 1997 es: no lo hagas. No porque no hubiese podido hacerlo, de hecho podría. Yo apoyaría a cualquiera que quisiera a hacer lo que deseen. Pero ese es un camino muy difícil. Y ahora lo he vivido en la piel de Mark Kerr en formas que han cambiado mi vida.

«Me dio una nueva empatía por los peleadores y pelear. Y yo no quisiera algo así para mi yo joven. No quisiera ese camino porque, gracias a Dios, Mark Kerr está vivo hoy luego de batallar sus adicciones. No quisiera eso para ese otro chico, pero también estoy muy agradecido de haberme convertido en Mark.

«Porque cuando lo ves hoy, él nunca llegó a ser un campeón invicto ni un millonario con una vida feliz. Él tuvo muchas batallas internas, pero el Mark de hoy no está amargado ni es una mala persona. Es feliz, y estoy contento de que este así. Y sobre todas las cosas, no me gusta que me peguen en la cara».

¿Cómo le hubiera ido a The Rock en caso de abandonar la lucha libre para entrenar artes marciales mixtas? Si bien tuvo un background deportivo importante, y una influencia atlética destacada por su familia, lo cierto es que predecir algo de esta índole es algo que sólamente podrá encargarse a cada lector de esta nota.

Es cierto que eran otros tiempos y luchadores como Minoru Suzuki, Yoshihiro Takayama, Dan Severn y el ya mencionado Shamrock tuvieron un paso destacado por las MMA a finales de la década de los 90, pero teniendo en cuenta la carrera que tuvo Johnson tras quedarse en WWE. Desde Súper Luchas le vamos a dar la razón al actor de que lo mejor que hizo fue efectivamente quedarse en el ring.