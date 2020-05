El mundo de la lucha libre profesional, e incluso los grandes medios, no salen de la sorpresa por la muerte de Hana Kimura, la joven japonesa de 22 años de edad que decidió poner fin a su vida por suicidio a causa de los miles de mensajes de matoneo que recibía en redes sociales tras su aparición en la serie Terrace House Tokyo de Netflix. El hasta hace un poco más de un mes productor y agente tras bambalinas de WWE, brindó un consejo a través de su cuenta oficial de Twitter para lidiar con el acoso cibernético.

If some dude with 50 followers or a podcast no one listens to says I’m a piece of 💩 and suck, I’ll never know or care. If you Tag me and tell me what they said you are worse than they are. #Instigator #PotStirrer #Stooge

