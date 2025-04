“Cody Rhodes me abrió los ojos sobre el éxito”: Kayden Carter

Kayden Carter, como Katana Chance, no termina de consolidarse en el roster principal de WWE. Sí es verdad que fueron Campeonas en Parejas NXT en 2022-2023 y Campeonas en Parejas WWE en 2023-2024 pero de aquello ha pasado más de un año y, sin ir más lejos, en 2025 solo han tenido dos combates en el programa de televisión de Friday Night SmackDown y uno en Monday Night Raw.

Dicho esto, ¿qué consejo le dio Cody Rhodes que tan importante fue para ella? Atendamos a sus palabras sobre el actual Campeón Indiscutible WWE en TSC News:

“Para mí, alguien me dijo… bueno, no fue ‘alguien’ cualquiera, fue Cody, y él no es solo alguien, es alguien importante. Cody me dijo que las personas que perduran son las que tienen éxito y hacen cosas grandiosas.

Siento que soportar cualquier tipo de sentimiento, cualquier emoción, presenciar ciertas cosas… todo eso requiere fuerza, porque vas a pasar por altibajos. Y creo que eso es lo que hace que Katana y yo seamos tan fuertes, que hemos sido el pilar la una para la otra, sin celos, sin resentimientos. Siempre nos apoyamos mutuamente. Eso es lo que mantiene nuestra salud mental tan firme como puede estar.

Para lograr el éxito que hemos tenido, tuvimos que soportar mucho. A veces pensábamos que nunca sería nuestro momento, que nunca lo lograríamos o que no éramos lo suficientemente buenas. Pero el hecho de ser pacientes y seguir trabajando duro nos llevó a todas las metas que alcanzamos.

Siento que la gente no reconoce del todo que somos las campeonas más longevas en la historia de NXT y el único equipo que ha tenido ambos títulos. Eso ya forma parte de la historia, y más allá de cualquier otra cosa, eso es parte de nuestro legado. Nadie podrá hacer eso de nuevo, a menos que regresen esos títulos… pero nosotras siempre seremos las primeras.

Eso fue tener paciencia, trabajar duro, ser constantes, apoyarnos mutuamente, y encontrar a alguien que realmente te levante cuando te sientes en el suelo.

Como dije, para mí, el éxito se trata de soportar, de resistir, y de rodearte de personas que te impulsen a seguir trabajando duro, incluso cuando creas que nada de eso importa. Se trata de ser tú misma, y mantenerte genuina con lo que haces. Así lo siento yo.”