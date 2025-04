A pesar de que sí compartieron durante un tiempo el vestidor de la WWE, Aleister Black y Bray Wyatt nunca trabajaron realmente juntos. Jamás tuvieron un combate. Y sin duda no solo eso habría sido interesante sino que con ambos teniendo personajes nacidos de lo misterioso y oscuro habrían podido contar grandes historias.

Ya no es posible debido al fallecimiento de Wyatt en 2023 pero Black, como muchas Superestrellas WWE, lo mantienen vivo en espíritu y lo llevan con él allá donde van. Por ejemplo, a día de hoy todavía es importante para Aleister un consejo que recibió de Bray en una de las últimas veces que hablaron:

«Extraño mucho a Bray. El otro día agarré mi teléfono y estaba revisando mis mensajes y encontré una de mis conversaciones antiguas con él. Solía enviarle estos mensajes con ideas y cosas, y una de las últimas cosas que me dijo fue, ‘No dejes que te digan quién eres. Defiende lo que defiendes’. En ese momento, mentalmente no estaba muy bien. Estaba como, ‘¿Esta idea, esa idea, qué piensas que debería elegir?’

Él me dijo, ‘No importa. Solo no dejes que te digan lo que tienes que hacer. Sabes lo que necesitas hacer. Mantente firme y no dejes que te hagan cambiar a algo con lo que no te sientas cómodo. Esto es quién eres y lo que haces, así que mantente en ello’. Eso sigue siendo relevante hoy, en ciertos aspectos. A veces tienes que luchar por lo que crees, y a veces tienes que dejarlo ir. En ciertos aspectos, parte de eso sigue siendo cierto hasta el día de hoy. Es una de las últimas cosas de las que hablamos y sigue siendo una de las cosas más verdaderas que me dijo», revela en Wrestling the Rap Game.