Logan Paul se prepara para el combate de su vida el sábado 5 de noviembre por la noche, enfrentándose al Indiscutible Campeón Universal WWE, Roman Reigns, por sus dos campeonatos en Arabia Saudí dentro del Evento Premium en vivo de WWE Crown Jewel. Aunque Paul tiene un historial capaz de demostrar que sus escépticos están equivocados, es difícil imaginar un escenario en el que el YouTuber salga victorioso sobre el «Jefe Tribal» de WWE, que ha mantenido el Campeonato Universal durante más de dos años.

► Buscando audiencias más jóvenes

Sin embargo, hay algunos que creen que Paul tiene más que una oportunidad contra Reigns, incluyendo a Conrad Thompson. El presentador del podcast compartió su opinión en el último episodio de «My World with Jeff Jarrett», mencionando un volantazo que cree que podría posicionar a Paul como otro de los grandes nombres de WWE.

«Si estás en el círculo de la lucha libre en las redes sociales e internet, te darás cuenta que el espectador medio de la programación de WWE tiene más de 50 años. Si quieres que eso se incline hacia los más joven tendrías que buscar bastante para encontrar a alguien que pueda traer una audiencia más joven que Logan Paul. Si eso es lo que se busca, Logan Paul es el tipo, y necesitamos algo para que la lucha libre llegue a esa gente.

«Creo que si tenemos suficiente historia en torno a él, como por ejemplo que Paul Heyman ayudara a Logan Paul a ganar el título en Arabia Saudí. Eso simplemente se apoderaría de las redes sociales, especialmente si, hipotéticamente, nos dirigimos hacia Roman Reigns trabajando con un calendario más reducido o teniendo un combate con The Rock en WrestleMania, ¿Realmente necesitas el título mundial para eso?«

► Logan Paul seguro en sus posibilidades

Y es que no sería la primera vez que Logan Paul demuestra a todos que estaban equivocados ya que en una entrevista de la que se hizo eco FOX Sports México, el luchador residente en Puerto Rico dijo:

“Me importa un bledo si te gusto o no, pero siempre reconocerás que cuando me subo al ring, voy a hacer que te diviertas. Ese es mi objetivo. Roman Reigns está sin duda en la cima de su carrera y sé que puedo aprender mucho de él. Me encanta el conocimiento, y cuando me enfrento a los mejores es una oportunidad para recibir una clase magistral. Cuando peleé contra Floyd Mayweather, no sólo peleé contra él, sino que presté atención a cada uno de sus movimientos. Una vez estaba contra las cuerdas y él me tenía bajo su brazo, me cubrió la boca con su guante y detuvo mi respiración durante varios segundos. Un movimiento avanzado que sólo Floyd Mayweather conocía porque lleva 40 años boxeando. Estoy seguro que Roman va a tener cosas bajo la manga y voy a prestar atención a todo ello y a utilizarlo a mi favor y ponerlo en mi arsenal para cuando me convierta en Campeón WWE”.