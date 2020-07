Cuando Conrad Thompson habla de Ric Flair no lo hace cualquiera sino el yerno del dos veces miembro del Salón de la Fama de WWE. Está casado con Megan Flair. Pero esa no es ni mucho menos su única relación con la lucha libre ni tampoco la única manera de referirse a él. De todas maneras, la opinión que ha dado recientemente acerca de cómo el imperio McMahon está utilizando a su suegro durante esta Era Covid. Una época en la que más le valdría quedarse en casa debido tanto a su edad, 71 años, como a los múltiples problemas de salud que ha tenido en su vida, dos factores que lo convierten en una persona de riesgo. Aunque si él está trabajando también es porque quiere hacerlo.

Durante una reciente entrevista en The Wrestling Inc Daily, Thompson comentó lo siguiente al respecto:

"No sé qué debería opinar. No soy quien programa esas apariciones ni tampoco quien las acepta. Es un artista al que llaman para trabajar y conociendo a Ric si lo llaman va a ir a trabajar. Si se siente seguro y siente que lo mantendrán a salvo, lo va a hacer. Para nosotros es fácil decir que no debería hacerlo. Pero al mismo tiempo no es nuestra decisión. Conociendo a Ric, sé que quiere estar allí. Tienen que saber que este tipo ha estado trabajando todos los días de su vida desde 1975. Imagino que está un poco loco, pero sé que está emocionado de volver a estar con los muchachos, de luchar y de actuar".