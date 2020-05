Conor McGregor reacciona a la creencia de Justin Gaethje de que está perdiendo influencia

Conor McGregor respondió a Justin Gaethje alegando que está perdiendo fuerza. McGregor y Gaethje se encuentran en una guerra de palabras. Gaethje disparó el primer tiro cuando llamó a McGregor un "padre de mierda " por sus enfrentamientos con la ley el año pasado. McGregor finalmente respondió a ese comentario este mes diciendo que lo hará, " maldito carnicero" Gaethje por hacer las cosas personales.

Gaethje recurrió a su cuenta de Twitter para responder a McGregor y cree que la "Notoria" está un poco desesperada .

Isn’t it ironic that this dude is on his knees. Careful @TheNotoriousMMA you are losing your clout. @DustinPoirier is sitting there ready to go like I was for the last 3 years. #gaethjevskhabib @danawhite @seanshelby @Mickmaynard2 pic.twitter.com/WUCbDFnHM4

