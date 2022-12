Conor McGregor parece estar a favor del nuevo esfuerzo de Dana White, ‘Power Slap League’. El irlandés subió varias publicaciones en Twitter, compartiendo sus pensamientos sobre la liga. En una publicación, ‘The Notorious’ declaró que el concepto estaba creciendo en él.

En otra publicación, McGregor preguntó sobre las reglas y regulaciones de la liga. ‘Mystic Mac’ agregó que estaba fascinado con la idea y tenía la intención de asistir a uno de esos eventos.

Is it a flip of a coin who gets to go first? How long do they have to recover before they get to throw their counter? Or is it over if they’re ko’d? Fascinating. I’m attending one of these 100%. Is this Dana’s ? Wtf is this madness Dana hahaha. I’m in.

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) December 18, 2022