Mucho se ha hablado acerca de la posibilidad de que Conor McGregor, algún día, ojalá uno no muy lejano, recale en las filas de WWE.

El mismo irlandés, leyenda de las MMA, y fan de la lucha, ha jugado en varias oportunidades con que llegará al Imperio McMahon.

► ¿Conor McGregor en WWE?

De momento esto no ha ocurrido, ni tiene pinta de que vaya a ocurrir pronto, pero es un buen tema para sacarle una que otra declaración inédita a las Superestrellas de WWE.

Tal fue el caso de Mark Henry y su fuerte amenaza hacia Conor, y ahora el caso de Sheamus, quien no ve tan a malo que Conor aparezca en WWE, si bien tiene algunas consideraciones al respecto, y las mismas tienen bastante argumentación. Esto dijo para Sportskeeda:

«No lo sé. ¿Quiere él cumplir con este calendario? Ahora mismo, los peleadores de UFC pelean como una vez al año, tal vez dos veces al año. Nosotros estamos en la carretera todo el tiempo. Hay personas como Tyson Fury que vinieron por un corto rato, pero mi teoría es la siguiente: vienes para un show, o tal vez dos, está bien. Pero, si te tomas esto en serio, si no estás solo por el dinero, y si quieres estar aquí para quedarte, debes salir de gira con nosotros todas las semanas, ¿sabes a lo que me refiero? Hacer House Shows, no solo aparecer en los grandes espectáculos, también los pequeños.

«Por cierto, no estoy criticando a Tyson, fue genial. Me encanta su personalidad, fue genial tenerlo en el shoe en Arabia Saudita y todas esas cosas. Se divirtió mucho, pero el otro lado de eso es que uno tiene que llegar al meollo de la cuestión, los shows más pequeños, recorrer todo el país, y ahí es en donde entra realmente la pasión por la lucha para poder hacerlo«.