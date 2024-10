¿Conor McGregor en WWE? Cody Rhodes apoya la idea

En 2024 ya hemos hablado en varias ocasiones de la posibilidad de que Conor McGregor llegue a la WWE.

Becky Lynch: «Creo que está inspirado por la WWE… Creo que es muy posible . Creo que es muy posible. Creo que lo único que podría obstaculizarlo… Creo que debido a que vive en Irlanda, podría ser un poco difícil para él. Pero tal vez haga algún combate de vez en cuando.»

« Austin Theory: «Así que, Conor McGregor, tal vez ese sea el cruce, pero realmente cualquiera de los chicos de la UFC, quiero decir, sería genial verlo. Ver esos golpes pasar de eso a estar en mis hombros en un A-Town Down. No estás listo para eso, pero yo sí. Estoy emocionado. ¿Por qué no?»

► ¿Conor McGregor en WWE?

Y lo hacemos de nuevo a través de las recientes declaraciones del Campeón Indiscutible, Cody Rhodes, en The Schmo, cuando le preguntan sobre qué peleadores de UFC querría que probaran la WWE aprovechando la relación entre las dos compañías que forman TKO:

“Diré que una persona a la que me encantaría ver simplemente incursionar en la WWE sería Conor McGregor. El ambiente competitivo en la WWE es diferente de lo que la gente podría esperar… Alguien como él, que ha competido al más alto nivel en tantas peleas increíbles, tal vez sea el momento de explorar el lado más entretenido de los deportes. Creo que sería excelente en eso.”

¿Te gustaría ver a Conor McGregor en WWE? ¿Tienes ganas de verlo de nuevo en UFC?

Mientras, se habla de que «The Notorious», ex Campeón Mundial de Peso Ligero y ex Campeón Mundial de Peso Pluma, regrese al octágono a principios de 2025 para verse las caras con Dan Hooker. La pelea con Michael Chandler ya no se realizaría; este enfrentará a Charles Oliveira en UFC 309.

