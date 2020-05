Conor McGregor elogia los protocolos COVID-19 de UFC

A Conor McGregor le gusta cómo UFC está manejando las operaciones en medio de la pandemia de coronavirus. El UFC no había celebrado un evento desde el 14 de marzo debido a la crisis COVID-19. Anoche, la promoción tuvo su tercer cartel en una semana. UFC 249 comenzó el 9 de mayo. A continuación, UFC Jacksonville el miércoles pasado, y ahora UFC en ESPN 8.

Conor McGregor ha recurrido a Twitter para alabar las medidas de prueba y las precauciones que ha tomado el UFC.

UFC on again tonight! Incredible!

3 shows in a week without a hitch.

Only the 1 team tested positive pre fight but was discovered before any risk of further contamination.

There is light at the end of this tunnel people!

For sports!

For schools!

For businesses!

Let’s go!! 🙏 ❤️

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 16, 2020