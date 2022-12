Conor McGregor contempla movimiento al peso mediano

Conor McGregor ganó títulos de UFC en peso pluma y peso ligero, y participó en grandes peleas en peso welter. ¿Podríamos eventualmente verlo intentar conquistar otra división?

Una serie reciente de tweets de «Notorious» parece indicarlo, ya que escribió el sábado que «competirá al 100 por ciento» en las 185 libras en el futuro. No está claro qué llevó a McGregor a escribir los tweets ahora eliminados,

Pero fueron enviados durante el evento principal de peso mediano de UFC Vegas 66 entre Jared Cannonier y Sean Strickland . En el primero, McGregor escribió: «Le daré un peso mediano en algún momento al 100%»

«Soy un gran frigorífico en el peso mediano. Pero caliente como el horno al mismo tiempo, te conoces a ti mismo, míralo en PPV. No lo se Sea un trabajo duro. Esas rondas contra esos medio / lhw, alternaban frescos en cada ronda. Me he puesto a trabajar como psicópata haciendo este trabajo a lo largo de los años”.

McGregor también publicó un mensaje eliminado que, según él, lo presentaba entrenando a un peso mediano antes de su pelea de 2020 contra Donald Cerrone.

McGregor ha mostrado con orgullo un físico musculoso en los últimos meses, un cambio presumiblemente relacionado con su papel en la próxima nueva versión de Road House . Su nueva apariencia también ha generado mucha controversia luego de la reciente eliminación de McGregor del grupo de pruebas de la USADA , lo que provocó el escrutinio de personas como Anthony Smith y Joe Rogan . Rogan llegó a decir que McGregor «parece que su orina derretiría esa copa de la USADA».

Actualmente, McGregor está en el estante mientras busca reservar su próxima pelea luego de recuperarse de una pierna rota que sufrió en su pelea más reciente contra Dustin Poirier en UFC 264 en julio de 2021. El irlandés de 34 años ascendió en el UFC. se clasifica como peso pluma, capturó ese campeonato en 2015 y luego ganó el título de peso ligero de UFC en 2016. También ha competido en peso welter, y su victoria más reciente fue hace casi tres años en una pelea de 170 libras contra Donald Cerrone en UFC 246 .