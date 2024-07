El ex campeón de dos divisiones de peso en UFC, Conor McGregor, ha adelantado una posible pelea de fantasía con el actual titular del peso pluma en UFC, Ilia Topuria – en particular si ambos terminan en el BKFC en el futuro, afirmando que «abofetearía» a la sensación invicta.

McGregor, ex campeón indiscutible de peso pluma y peso ligero bajo la bandera de la UFC, asistió a un BKFC (Bare Knuckle Fighting Championship) en Marbella, España, ayudando a promover una pelea en octubre en la región junto con el jefe de promoción, David Feldman.

McGregor, que se asoció a principios de año con la organización norteamericana de lucha sin guantes, tenía previsto regresar a la competición en el UFC 303 el mes pasado, pero su pelea con Michael Chandler, un ex aspirante al título de peso ligero, se quedó en el camino.

McGregor se fracturó un dedo del pie izquierdo y se retiró del combate de peso welter contra Chandler, con lo que no pudo poner fin a un paréntesis de más de tres años alejado del octágono desde que se fracturó la tibia y el peroné izquierdos contra Dustin Poirier en UFC 264, en el combate de goma de la trilogía entre ambos.

Y junto a su acuerdo con el BKFC, McGregor ha jugado con un posible movimiento a la potencial en un futuro próximo, confirmando que conserva sólo un par de peleas en su actual contrato de UFC.

► Conor McGregor promete «abofetear» a Ilia Topuria en una posible pelea

El ex campeón de la UFC, Conor McGregor, afirmó que «abofetearía» a Topuria si compartieran el ring en el futuro en el BKFC.

«Ya sabes, Ilia (Topuria) – un chico español georgiano, no es malo», dijo Conor McGregor a los medios de comunicación reunidos. «Tiene un estilo muy boxístico. Sin duda se prestaría bien al Bare Knuckle Fighting Championship, yo le daría una bofetada, es demasiado pequeño. Yo soy un chico grande comparado con Ilia, pero él no está mal. Es el actual campeón del mundo de la UFC. …Así que, si me lo preguntas, vencería a King Kong, ¿me entiendes?».

En cuanto a lo que es probable que suceda a continuación para Topuria, se espera que el campeón indiscutible de peso pluma encabece el UFC 307 en octubre, enfrentándose a un posible enemigo común, Max Holloway en su primera defensa del título divisional.