Conor McGregor a Cody Rhodes: «Nos vemos pronto»

En recientes declaraciones, el Campeón Indiscutible, Cody Rhodes, mostraba su deseo de ver a Conor McGregor en WWE:

“Diré que una persona a la que me encantaría ver simplemente incursionar en la WWE sería Conor McGregor. El ambiente competitivo en la WWE es diferente de lo que la gente podría esperar… Alguien como él, que ha competido al más alto nivel en tantas peleas increíbles, tal vez sea el momento de explorar el lado más entretenido de los deportes. Creo que sería excelente en eso.”

► Conor McGregor responde a Cody Rhodes

Ya son años hablando de esa posibilidad y no termina de suceder pero -en X– «The Notorious» parece aceptar la oferta del «American Nightmare»:

«¡The Schmo y el campeón indiscutible de WWE, Cody Rhodes, disfrutando de un suave @ProperWhiskey! ¡CLASE PERSONIFICADA! ¡Me encanta, Cody, ¡nos vemos pronto!«.

En lo relativo a su carrera en UFC, habla de que el ex Campeón Mundial de Peso Ligero y ex Campeón Mundial de Peso Pluma, regrese al octágono a principios de 2025 contra Dan Hooker.

Y hablando nuevamente de WWE, Cody no es el único que quiere ver a Conor en la compañía. Por ejemplo, Austin Theory dijo:

«Vaya, hombre. ¿Es Conor McGregor? ¿Es él a quien queremos? ¿Es él quien quiere enfrentarse a Austin Theory, el Campeón de Parejas invicto? Quiero decir, tal vez Conor sea tan duro. Tal vez solo quiera pelear contra ambos Campeones de Parejas. Así que tal vez tenga una lucha en desventaja por su ego, porque yo y Grayson Waller no tenemos egos. Estamos muy centrados. Trabajamos duro. Somos campeones. Vamos a trabajar, solo si no estamos ocupados. Así que, Conor McGregor, tal vez ese sea el cruce, pero realmente cualquiera de los chicos de la UFC, quiero decir, sería genial verlo. Ver esos golpes pasar de eso a estar en mis hombros en un A-Town Down. No estás listo para eso, pero yo sí. Estoy emocionado. ¿Por qué no?».

