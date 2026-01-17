¿Múltiples conmociones cerebrales en pruebas de WWE?

WWE está realizando pruebas a posibles futuras Superestrellas estos días y las cosas no estarían yendo bien para algunos de los atletas participantes en ellas.
► Las últimas pruebas de WWE
La influencer de redes sociales Sallie Grace anunció que tuvo que retirarse después de sufrir una conmoción cerebral, añadiendo que no fue la única:
“Tuve que aceptar la derrota e irme para protegerme la cabeza. Pero fue una locura. Todo el mundo está sufriendo conmociones cerebrales por todas partes. Y dicen que habrá más. Obviamente, estoy sufriendo consecuencias ahora mismo”.
“Como todo el mundo estaba encima de todo el mundo, nadie estaba separado ni jugando sobre seguro. Todos estaban demasiado ocupados intentando impresionar. La gente se está lesionando. A una chica le dieron una patada en la cabeza.”
“Tuve que parar de hacer la sesión de bumps porque mi cerebro… algo no estaba bien. Y me seguían diciendo que lo hiciera cada vez más fuerte.”
Es importante apuntar que el título va entre interrogaciones porque si bien no dudamos de las palabras de Sallie Grace no ha trascendido todavía que haya más conmociones cerebrales en estas pruebas de WWE. Seguiremos informando.
