Conglomeration y Death Riders no definen ventaja para Blood and Guts

El esperado Blood and Guts de AEW tiene un ingrediente adicional de tensión. La serie previa de tres luchas para definir qué equipo obtendrá la ventaja en el brutal enfrentamiento terminó empatada en Dynamite

Luego de los primeros dos combates: Claudio Castagnoli venció a Orange Cassidy, mientras que Darby Allin derrotó a Daniel García.

El formato de Blood and Guts establece que dos equipos inician con un representante cada uno, y conforme pasan los minutos van ingresando los demás miembros uno por uno, por lo que contar con la ventaja resulta determinante. Por ello, AEW organizó esta serie al mejor de tres para decidir qué grupo comenzará con superioridad numérica el próximo 12 de noviembre.

En el primer encuentro, Claudio Castagnoli se impuso a Orange Cassidy tras un combate con fuertes golpes. Más adelante, Darby Allin igualó las acciones con una victoria sobre Daniel García, mostrando su resiliencia habitual y equilibrando la contienda.

► Momentos claves

El duelo entre Castagnoli y Cassidy destacó por su ritmo constante y dominio del suizo a punta de fuerza, mientras que Allin se sobrepuso al castigo de García con un Escorpión para empatar la serie.

Tras el encuentro, los integrantes de The Dead Riders y The Coglomeration se enfrentaron en una auténtica batalla campal, en lo que fue una probada de lo que será el combate en Blood and Guts.

► ¿Qué pasará ahora?

La serie se definirá este 8 de noviembre en Collision con el enfrentamiento entre Roderick Strong y Jon Moxley. El ganador entre Strong y Moxley otorgará la ventaja inicial en Blood and Guts, donde se enfrentarán The Conglomeration (Orange Cassidy, Kyle O’Reilly, Mark Briscoe, Roderick Strong y Darby Allin) contra Death Riders (Jon Moxley, PAC, Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta y Daniel García, con Marina Shafir en su esquina).