Confirmado: Shayna Baszler vuelve al ring, aunque...

Mucho se está hablando de ella últimamente y ya se sabe cuándo Shayna Baszler vuelve al ring. Pero lamentablemente para ella no va a ser en Monday Night Raw. Es entendible que WWE no está desarrollando sus historias de la misma manera que en una situación normal, fuera de la Era Covid, pero no tanto que no estén utilizando a una de sus principales estrellas en los últimos tiempos, aunque lo fuera en NXT. Todo es decisión de Vince McMahon, porque si dependiera de Triple H, como ha podido verse en la marca amarilla, el estatus de la ex peleadora sería diferente; porque el mandamás no la entiende.

► Shayna Baszler vuelve al ring en... Main Event

Sí, Baszler vuelve para luchar en Main Event, el show más irrelevante que tiene esta empresa. Lo que no es entendible es cómo tienen un hueco para ella en el mismo y no el lunes por la noche. Aunque únicamente fuera un squash, o que aunque fuera para perder... Cualquier cosa sería mejor que estar en este programa en el que últimamente se ha visto a otras Superestrellas desaparecidas de la primera plana como Ricochet o Cedric Alexander. PWInsider informa que la semana pasada Baszler grabó un combate para un futuro episodio en el Centro de Rendimiento.

Podría decirse que la buena noticia es que la ex UFC no puede caer más bajo. Una vez luchado en este espectáculo todo es cuestión de ir hacia arriba. Pero es una pena que en poco tiempo, en cuestión de semanas, la luchadora más dominante de la historia de NXT, que prometía ser alguien importante en una de las dos marcas principales, ha quedado a un lado. A ver si el mandamás cambia próximamente de opinión sobre ella.

Cabe mencionarse que a la situación de Baszler tampoco está ayudando, además del coronavirus, la manera en que WWE está desarrollando su división femenil. Basta con mencionar que Sasha Banks y Bayley están apareciendo en las tres marcas de manera constante, eliminando cualquier oportunidad para otras luchadoras. No están en 205 Live porque a McMahon aún no se le ha ocurrido ninguna idea para que eso sea posible ni en NXT UK porque este show está cerrado temporalmente. Y además en Raw hay otra ruda importante como Nia Jax. Sin contar a Natalya, que acaba de acambiar de bando, o Lana.