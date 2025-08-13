Confirmado el cartel de Triplemanía XXXIII con seis luchas

La Arena Ciudad de México se prepara para recibir, este sábado 16 de agosto, una de las noches más importantes en la historia de la lucha libre: Triplemanía XXXIII. No será una edición cualquiera, pues marcará el primer capítulo de AAA bajo la operación creativa de WWE.
Cabe destacar la presencia de varios elementos de WWE, los cuales llegarán a AAA algunos por primera vez y otros siendo ya figuras conocidas en la empresa con participaciones anteriores.
Aunque hay luchadores de la talla de Dragon Lee, Natalya y Finn Bálor, los reflectores se los han llevado Dominik Mysterio y el Grande Americano quienes recientemente hicieron equipo en RAW y ahora se enfrentarán en la lucha por el Megacampeonato.
► Luchas pactadas para Triplemanía XXXIII
- Megacampeonato de AAA: El Hijo del Vikingo (c) vs. Dominik Mysterio vs. Dragon Lee vs. El Grande Americano (Combate fatal de cuatro esquinas).
- Relevos Mixtos: The Judgment Day (Finn Bálor, JD McDonagh y Raquel Rodríguez con Roxanne Pérez) vs. Mr. Iguana, Niño Hamburguesa y Lola Vice.
- Campeonato Reina de Reinas: Lady Flammer (c) vs. Faby Apache vs. Natalya.
- Campeonato Mundial en Parejas de AAA (Lucha callejera): Los Garza (Ángel y Berto) (c) vs. Psycho Clown y Pagano.
- Campeonato Latinoamericano de AAA: El Mesías (c) vs. Hijo de Dr. Wagner Jr.
- Copa Bardhal con varios luchadores.
► Dónde ver Triplemanía XXXIII
- Fecha: 16 de agosto de 2025
- Hora: 19:00 hrs (CDMX)
- Lugar: Arena Ciudad de México
- Transmisión: YouTube (WWE en español e inglés), Azteca 7, HBO Max y Canal Space