Confirmado el cartel de Triplemanía XXXIII con seis luchas

La Arena Ciudad de México se prepara para recibir, este sábado 16 de agosto, una de las noches más importantes en la historia de la lucha libre: Triplemanía XXXIII. No será una edición cualquiera, pues marcará el primer capítulo de AAA bajo la operación creativa de WWE.

Cabe destacar la presencia de varios elementos de WWE, los cuales llegarán a AAA algunos por primera vez y otros siendo ya figuras conocidas en la empresa con participaciones anteriores.

Aunque hay luchadores de la talla de Dragon Lee, Natalya y Finn Bálor, los reflectores se los han llevado Dominik Mysterio y el Grande Americano quienes recientemente hicieron equipo en RAW y ahora se enfrentarán en la lucha por el Megacampeonato.

► Luchas pactadas para Triplemanía XXXIII

► Dónde ver Triplemanía XXXIII

Fecha: 16 de agosto de 2025

Hora: 19:00 hrs (CDMX)

Lugar: Arena Ciudad de México

Transmisión: YouTube (WWE en español e inglés), Azteca 7, HBO Max y Canal Space