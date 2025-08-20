No todos los veranos coinciden tantas figuras de la lucha libre sobre una misma ciudad durante un mismo fin de semana como las que convergerán sobre Londres estos próximos días por el 13 aniversario de RevPro. Y ahora ya sabemos los roles previstos para dos nombres implicados: Hiroshi Tanahashi y Mercedes Moné.
Un «spoiler» en toda regla hizo Tanahashi con cierta publicación, dando a entender su presencia en Global Wars UK, primera jornada de dicho jubileo. Así que RevPro no tuvo más remedio que dar cuenta de ello. «The Ace», como en Forbidden Door 48 después, ha sido programado para un combate multitudinario, aquí junto a Katsuyori Shibata, Mike Bailey, Michael Oku y Zozaya, en choque contra Hechicero, Kyle Fletcher, Cowboy Way (1 Called Manders y Thomas Shire) y Robbie X.
Mientras, Moné tendrá doble implicación. En Global Wars UK, un choque título vs. título donde se pondrán sobre la mesa su Campeonato Británico Indiscutible Femenil RevPro y el Campeonato Escocés Femenil Discovery Wrestling que porta Emersyn Jayne. Y en la segunda jornada del aniversario de RevPro, un encuentro por equipos donde unirá fuerzas con Kanji y Dani Luna para ir contra Alex Windsor, Nina Samuels y Safire Reed (integrantes de Cut Throat Collective). Recordemos, «The CEO» defenderá el Campeonato TBS en Forbidden Door 2025 ante Windsor, Persephone y una gladiadora de Stardom por determinar.
► RevPro XIII Anniversary: cartel provisional
Global Wars UK constituirá la primera parte del 13 aniversario de RevPro, a celebrarse el viernes 22 de agosto desde el Crystal Palace National Sports Centre de Londres (Inglaterra), con una segunda parte 24 horas después desde el mismo recinto. He aquí todo lo anunciado hasta ahora para este prometedor fin de semana.
[Global Wars UK]
- CAMPEONATO BRITÁNICO INDISCUTIBLE FEMENIL REVPRO Y CAMPEONATO ESCOCÉS FEMENIL DISCOVERY WRESTLING: Mercedes Moné (c) vs. Emersyn Jayne (c)
- CAMPEONATO BRITÁNICO INDISCUTIBLE DE PAREJAS REVPRO: Young Guns (Luke Jacobs e Ethan Allen) (c) vs. Grizzled Young Veterans (Zack Gibson y James Drake)
- Tomohiro Ishii vs. Jay Joshua
- Blue Panther vs. Chris Ridgeway
- Connor Mills vs. Yuya Uemura
- Alexxis Falcon vs. Persephone
- WILD CARD ALL STAR TAG TEAM: Hiroshi Tanahashi, Katsuyori Shibata, Mike Bailey, Michael Oku y Zozaya vs. Hechicero, Kyle Fletcher, Cowboy Way (1 Called Manders y Thomas Shire) y Robbie X
- Entrada de Jushin «Thunder» Liger en el Salón de la Fama de RevPro
[Segunda noche del 13 Aniversario]
- CAMPEONATO BRITÁNICO INDISCUTIBLE DE PESO COMPLETO REVPRO: Ricky Knight Jr. (c) vs. Sha Samuels
- CAMPEONATO BRITÁNICO INDISCUTIBLE DE PESO CRUCERO REVPRO: Nino Bryant (c) vs. Robbie X
- Michael Oku vs. Leon Slater
- Zack Sabre Jr. vs. Zozaya
- FINAL DE LA GREAT BRITISH TAG LEAGUE: Connor Mills y Jay Joshua vs. Cowboy Way (1 Called Manders y Thomas Shire)
- Mercedes Moné, Kanji y Dani Luna vs. Cut Throat Collective (Alex Windsor, Nina Samuels y Safire Reed)
🚨 THIS SATURDAY
Crystal Palace National Sports Centre
13 Year Anniversary Show Night Two
MERCEDES MONE, KANJI & DANI LUNA Vs. Cut Throat Collective: ALEX WINDSOR, SAFIRE REED & NINA SAMUELS
🎟️ https://t.co/8dZUZxhTSS pic.twitter.com/POyiupt88A
— Revolution Pro (@RevProUK) August 19, 2025