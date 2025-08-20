Confirmadas las luchas de Hiroshi Tanahashi y Mercedes Moné en el 13 aniversario de RevPro

No todos los veranos coinciden tantas figuras de la lucha libre sobre una misma ciudad durante un mismo fin de semana como las que convergerán sobre Londres estos próximos días por el 13 aniversario de RevPro. Y ahora ya sabemos los roles previstos para dos nombres implicados: Hiroshi Tanahashi y Mercedes Moné.

Un «spoiler» en toda regla hizo Tanahashi con cierta publicación, dando a entender su presencia en Global Wars UK, primera jornada de dicho jubileo. Así que RevPro no tuvo más remedio que dar cuenta de ello. «The Ace», como en Forbidden Door 48 después, ha sido programado para un combate multitudinario, aquí junto a Katsuyori Shibata, Mike Bailey, Michael Oku y Zozaya, en choque contra Hechicero, Kyle Fletcher, Cowboy Way (1 Called Manders y Thomas Shire) y Robbie X.

Mientras, Moné tendrá doble implicación. En Global Wars UK, un choque título vs. título donde se pondrán sobre la mesa su Campeonato Británico Indiscutible Femenil RevPro y el Campeonato Escocés Femenil Discovery Wrestling que porta Emersyn Jayne. Y en la segunda jornada del aniversario de RevPro, un encuentro por equipos donde unirá fuerzas con Kanji y Dani Luna para ir contra Alex Windsor, Nina Samuels y Safire Reed (integrantes de Cut Throat Collective). Recordemos, «The CEO» defenderá el Campeonato TBS en Forbidden Door 2025 ante Windsor, Persephone y una gladiadora de Stardom por determinar.

► RevPro XIII Anniversary: cartel provisional

Global Wars UK constituirá la primera parte del 13 aniversario de RevPro, a celebrarse el viernes 22 de agosto desde el Crystal Palace National Sports Centre de Londres (Inglaterra), con una segunda parte 24 horas después desde el mismo recinto. He aquí todo lo anunciado hasta ahora para este prometedor fin de semana.

[Global Wars UK]

 

[Segunda noche del 13 Aniversario]

 

 

Rafael Indi

