Confirmada la presencia de Saya Kamitani en WK20

Tras el evento «King of Pro Wrestling 2025«, New Japan Pro Wrestling realizó una conferencia de prensa donde dio algunos detalles sobre los siguientes eventos de la empresa, de cara a su función estelar «Wrestle Kingdom 20«.

► Saya Kamitani confirmada para Wrestle Kingdom 20

Una de las sorpresas de esta conferencia fue la presencia de Saya Kamitani, la doble monarca de Stardom, quien oficializó su participación en el magno evento, a celebrarse el 4 de enero de 2026.

En un ambiente de camaradería, promovido por Kamitani, la superestrella de Stardom dio más detalles sobre la función más grande de NJPW del año:

Soy Saya Kamitani de Stardom y HATE, y el 4 de enero lucharé para NJPW en el Tokyo Dome. Así que New Japan por fin ha empezado a reconocerme. He estado esperando que Stardom tenga su propio espectáculo en el Tokyo Dome, pero estar en ese ring es un honor, sinceramente. El 4 de enero marca un punto de inflexión en la lucha libre. El día que Hiroshi Tanahashi se retire, yo, Saya Kamitani, me plantaré en el centro del Tokyo Dome y hará florecer una flor negra. Ahora incluso NJPW ha reconocido a Saya-sama. ¡Eso significa que solo hay una opción para el MVP de la lucha libre este año! Espero que todos los reporteros aquí lo entiendan. Quiero que el mundo de la lucha libre llegue a lugares donde nunca ha estado y alcance niveles nunca antes alcanzados. Saya-sama es quien lo hará posible, y todos ustedes pueden darle vida a esa visión o pueden destruirla. Que quede claro. No me interesa un mísero premio a la MVP Femenina. La única MVP de toda la lucha libre profesional este año soy yo. Todos lo saben, así que cállense y voten.

Saya Kamitani es doble monarca en Stardom ya que ostenta el Campeonato World of Stardom y el Campeonato Femenino NJPW STRONG; éste último aún no lo ha expuesto ya que apenas lleva 18 días en su poder. Desde hace dos años, este cetro no se ha defendido en Wrestle Kingdom, pero si en el Tokyo Dome, cuando Mercedes Moné defendió el cinturon morado ante Mina Shirakawa en Wrestle Dynasty el 5 de enero.

La inclusión de Saya Kamitani en WK20 resulta muy importante, dada la enorme popularidad de la luchadora. Además, da continuidad a las participaciones de Stardom en este importante evento. Anteriormente, los duelos de Tam Nakano vs. Kairi y el de Mayu Iwatani vs. AZM fueron los únicos que se integraron al cartel principal.