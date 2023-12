La confianza que tiene Tony Khan en Ryan Nemeth

“Debido a que AEW es tan nuevo, es difícil para mí en este momento decir cuál es el final del juego (su objetivo) porque todavía estoy averiguando qué es la compañía en sí, , pero me gustaría que mi papel como talento de confianza y como persona entre bastidores aumente más y más, sea lo que sea que eso signifique«. Esto decía Ryan Nemeth sobre AEW en 2021.

Dos años después, el veterano que trabaja también en ROH vuelve a valorar su situación en la compañía haciendo especial hincapié en esa misma «confianza» que mencionaba entonces asegurando que Tony Khan confía en él haciendo referencia a cuando Adam Page sufrió una conmoción cerebral luchando con Jon Moxley en el Dynamite del 18 de octubre de 20222.

still laughing at Jon Moxley making fun of Nemeth, calling him Dolph Ziggler before Claudio took Nemeth for a swing. pic.twitter.com/eNGr3AEBNT — WrassleWave (@WrassleWave) October 20, 2022

► Tony Khan confía en Ryan Nemeth

«Siempre que haya una entrevista, promo o conversación en el ring, creo que Tony Khan se siente muy cómodo poniéndome en el ring con un micrófono sin previo aviso, lo cual me encanta. Hubo una ocasión hace aproximadamente un año en la que desafortunadamente el campeón de peso completo fue noqueado en el ring durante el evento principal. El programa de televisión tuvo un final extraño en el que no pudieron terminar la luchar. Estaba parado cerca de la entrada detrás del escenario y Tony envió a alguien y dijo: ‘Nemeth, aquí tienes un micrófono, ve allá afuera, haz una promo y deja que Jon Moxley te golpee’. Tan pronto como escucho esto, empieza mi música y pienso, ‘Ok, genial’.

«Tengo que pensar en algo que decirle a la multitud de Cincinnati y, camino al ring, comienzo a hablar y hacer mi rutina. Los chicos en el ring no tenían ninguna advertencia de que iba a salir, así que también les doy crédito, a Claudio y Jon Moxley, por simplemente seguir el juego. Hicimos una pequeña escena, me golpearon, todos me aplicaron sus movimientos finales, y la multitud estaba feliz de ver al tipo malo ser golpeado. Me sentí muy orgulloso.

«Bueno, ese puede ser mi papel. Si alguna vez hay una emergencia y las cosas se descontrolan, envíenme a salir para ser abucheado y golpeado. Cuando era niño y iba a Raw o a un show en vivo, esa era mi parte favorita de la noche. Cuando alguien salía al ring, molestaba a todos, y todos los buenos salían y lo golpeaban. Me encanta ese tipo de cosas que suceden fuera de cámara, solo para la gente en la arena, eso siempre fue mi favorito«.