Confesiones de Maven: así arruiné mi carrera en WWE

El exluchador y popular youtuber Maven revela las decisiones y errores que lo llevaron a tener su última lucha en WWE. Un combate final que tuvo lugar el 20 de junio de 2005 en un episodio del extinto show Heat, donde él y los Heart Throbs (Antonio y Romeo) fueron derrotados por Rosey, Hurricane y Val Venis.

«Hubo muchas cosas positivas en esa época, pero, como dicen, con el tiempo todo se ve más claro, y no vi todos los aspectos negativos que llevarían a que esa fuera mi última lucha. Por ejemplo, cuando íbamos a grabar Monday Night Raw o SmackDown, si yo no iba a ser utilizado en el show, me iba a otro lugar para hacer ejercicio. Todos sabemos que ‘ojos que no ven, corazón que no siente’. Si empiezan a buscarte en la arena y no te encuentran, eso les dice que no eres confiable, que no estás ahí por el bien del show, que eres egoísta, que solo estás ahí por ti mismo.

«Una vez pregunté si podía irme a entrenar fuera del lugar en un día en que no me iban a usar, y me dijeron que sí. Desde ese momento, abusé de ese privilegio. Mirando hacia atrás, ojalá me hubiera quedado donde debía.

«Pero, sin duda, la mayor razón fue que no estaba esforzándome por mejorar. Me sentía cómodo avanzando a paso lento en la empresa, y no intentaba acelerar ese proceso. Debería haberles mostrado a todos que haría todo lo posible por ser el mejor… pero no lo hice.»