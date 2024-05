Productor de WWE habla de la conducta de CM Punk tras bambalinas

Muchos cuentan los días para que empiecen a salir reportes de CM Punk en WWE, parecidos a los que salían de él en AEW.

Es decir, él peleando con alguien tras bambalinas.

Lo que indirectamente catapultó la carrera de Jack Perry.

Pues bien, llegó un informe. Resulta que un productor de la WWE ha hablado de la conducta de Punk detrás de cámaras.

► Productor de la WWE habla de la conducta de CM Punk tras bambalinas

Lo anterior llegó de mano del productor Shane Helms, que fue preguntado por Jonathan Coachman y Tommy Carlucci en el pódcast «Behind The Turnbuckle».

Así es, el luchador conocido como The Hurricane, ahora es productor en la WWE.

Esto fue lo que dijo del «Second City Saint».

“Punk fue definitivamente la mayor sorpresa, sin duda. No pensé que iba a regresar nunca, solo por el resentimiento con las administraciones pasadas y algunas de las cosas que se dijeron mientras estuvo ausente. También tienes que darte cuenta de que todos decimos tonterías y nos enojamos. Quizás sentíamos eso en ese momento. Definitivamente hay cosas que he dicho en el pasado y la gente dice: ‘¿Lo querías decir?’

«En ese momento, lo sentí. Puede que no me sienta así ahora, pero así es como creces como persona. En cuanto a Phil detrás del escenario, ha sido un placer desde que regresó. No tuve problemas con él desde el principio, así que no me sorprende que nos llevemos bien, además, tampoco he escuchado nada malo de él.”

Tal parece que Punk está aprovechando esta segunda oportunidad con la gran E, puesto que hasta el momento no ha llegado un informe nefasto.

Igualmente, llegue o no ese reporte, las redes sociales no perdonan y no podrá ocultarlo.

Si quieres escuchar lo anteriormente citado, a continuación te dejamos el vídeo del pódcast.