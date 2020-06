La reapertura del estado de Florida sigue su curso, y ya se permite a los recintos deportivos albergar hasta un cincuenta por ciento de su capacidad. Es por ello que en el pasado Monday Night Raw WWE vimos a unos pocos fans, además de los Superestrellas en desarrollo que habían estado apareciendo como público.

Sin embargo, luego de que se diera a conocer que un luchador de la compañía ha dado positivo por covid-19, se reportó nerviosismo entre los empleados de la compañía. Incluso se dice que algunos habrían solicitado vacaciones adelantadas por temor a un contagio.

Desde hace algunas semanas, WWE ha estado usando algunas superestrellas de NXT y talento de desarrollo en la audiencia debido a la ausencia de fanáticos en los programas semanales y PPV debido a la pandemia del COVID-19, y por eso, la compañía tomó la decisión de incorporar espectadores, luego de que fueran excluidos desde marzo de este año.

Sin embargo, a estos espectadores no se les permitió el uso de cubrebocas mientras se desarrollaban las grabaciones, y varios informes indicaron de que fue idea de Kevin Dunn, aunque horas después WWE salió a aclarar esta situación e indicó que los espectadores ocupaban no más del veinte por ciento del aforo y que además, se cumplían con las medidas de distanciamiento recomendadas y por lo tanto, justificó el no uso de los cubrebocas.

Recientemente, se conoció que de 500 empleados del Aeropuerto Internacional de Orlando que fueron evaluados recientemente, 260 dieron positivo para COVID-19. Esta situación supone un grave riesgo para las superestrellas y el personal de WWE quienes no residen en dicha ciudad y que deben tomar un vuelo de regreso a sus residencias, una vez concluidas las grabaciones.

Por lo ocurrido, Orlando Sentinel informó que el alcalde del condado de Orange, Jerry Demings, firmará una nueva orden ejecutiva que requerirá que cada persona en el condado use cubrebocas como medida de precaución.

BREAKING: Orange County Mayor Jerry Demings said Thursday that he will sign an executive order requiring every person in the county to wear a mask, an effort to try to stem a resurgence of the coronavirus seen in the past 10 days. https://t.co/kzh2COl6jT pic.twitter.com/1GJ5dkhhuk

— Orlando Sentinel (@orlandosentinel) June 18, 2020