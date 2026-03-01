Cada año que pasa, la lucha libre europea parece recobrar cada vez mayor importancia como vía de escape dentro de una industria definitivamente dominada por las empresas yanquis. Y ni siquiera hablamos del duopolio WWE–AEW, cuando días atrás fue noticia que Ricky Sosa se ausentaría del wXw 16 Carat Gold 2026 como consecuencia de su participación en las próximas grabaciones de TNA.

Esto, no obstante, tal vez haya incluso beneficiado a wXw, ocupando titulares precisamente justo antes de la celebración de su semana, donde producirá un total de siete eventos en cuatro días, desde el 5 de marzo, con Inner Circle 19 – Homecoming, hasta el 8 de marzo, con la última jornada del 16 Carat Gold 2026. Así que luego de valerse de Alan Angels para sustituir a Sosa, wXw ya ha definido los duelos de primera ronda de su justa por antonomasia.

Interesantes emparejamientos, como el de Naito y Schwartz, donde el alemán está ante el combate de su vida y seguro querrá demostrar por fin que puede aspirar a algún oro en wXw. También ese Hashimoto-Shire, que sin limitaciones, podría convertirse en una de las mejores luchas intergénero del año sobre suelo europeo con la actual máxima monarca de Sendai Girls. Sin olvidar otro debut, el del veterano YAMATO, contra Tischer, toda una institución de la escena local.

Aunque parece que el gran intríngulis de la justa recaerá en Ahura, quien dijo que de perder un combate, ese sería su último como competidor. Una espada de Damocles sobre su cabeza a modo de aliciente extra para un torneo que nunca ha logrado ganar. Y su primer reto no será fácil, frente al rudo Dullnig, actual Campeón Shotgun.

► 16 Carat Gold 2026: cartel completo

Seguidamente, todo lo anunciado por wXw hasta el momento para el 16 Carat Gold 2026, a celebrarse los días 6, 7 y 8 de marzo desde el Turbinenhalle 1 de Oberhausen (Alemania).

[6 de marzo]

PRIMERA RONDA DEL 16 CARAT GOLD: Tetsuya Naito vs. Dieter Schwartz

PRIMERA RONDA DEL 16 CARAT GOLD: BUSHI vs. Zoltan

PRIMERA RONDA DEL 16 CARAT GOLD: Arez vs. Peter Tihanyi

PRIMERA RONDA DEL 16 CARAT GOLD: Chihiro Hashimoto vs. Thomas Shire

PRIMERA RONDA DEL 16 CARAT GOLD: YAMATO vs. Axel Tischer

PRIMERA RONDA DEL 16 CARAT GOLD: Erick Stevens vs. Bobby Gunns

PRIMERA RONDA DEL 16 CARAT GOLD: Ahura vs. Dennis Dullnig

PRIMERA RONDA DEL 16 CARAT GOLD: Alan Angels vs. Titus Alexander

[7 de marzo]

CUARTOS DE FINAL DEL 16 CARAT GOLD: ¿ vs. ?

CUARTOS DE FINAL DEL 16 CARAT GOLD: ¿ vs. ?

CUARTOS DE FINAL DEL 16 CARAT GOLD: ¿ vs. ?

CUARTOS DE FINAL DEL 16 CARAT GOLD: ¿ vs. ?

CAMPEONATO MUNDIAL UNIFICADO WXW: Elijah Blum (c) vs. 1 Called Manders

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS WXW, PELEA CALLEJERA: The Grind (Laurance Roman y Nick Schreier) (c) vs. Planet Gojirah (Robert Dreissker y Marc Empire)

[8 de marzo]

SEMIFINALES DEL 16 CARAT GOLD: ¿ vs. ?

SEMIFINALES DEL 16 CARAT GOLD: ¿ vs. ?

FINAL DEL 16 CARAT GOLD: ¿ vs. ?

