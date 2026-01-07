Concretada la lucha de Andrade en APC Anniversary XXII

Comentó un servidor recientemente vía X (Twitter) que gracias a que Kazuchika Okada, Katsuyori Shibata o Kota Ibushi firmaron con AEW y no con WWE, la despedida competitiva de Hiroshi Tanahashi el pasado domingo en Wrestle Kingdom fue tan especial. Y que por ello, entre AEW o WWE, elegiría la primera empresa.

Como expuse en ese artículo meses atrás, AEW tampoco da puntada sin hilo en su aperturismo. Así, Andrade se estrenará en la escena francesa en apenas 72 horas, cuando forme parte del show de aniversario de APC. Véase, nuevo territorio para «el Ídolo»… y de paso, nuevo territorio para que AEW haga «scouting», tras sacar bastante provecho ya de la lucha libre británica mediante su alianza con RevPro e EVE.

Es muy posible que Tony Khan y Cía sigan de cerca la implicación de Andrade. Y es que APC ya ha concretado su lucha: una Triple Amenaza con Mecca y Ricky Sosa, dos de los talentos más interesantes de la propia Francia y de Países Bajos, respectivamente. Ambos se conocen bien, ya que ostentaron el Campeonato de Parejas APC, mientras Sosa es el actual Campeón Europeo wXw, su principal promotora de desempeño durante 2025.

Según detalla APC, este combate supondrá el estelar del show, por delante del duelo entre Kuro y Michael Oku con el título mundial de la empresa en liza. No todos los días se cuenta con una de las más populares figuras de la lucha libre mexicana de la última década y además, un «All Elite», quien por cierto, sigue sin reaparecer por la casa estadounidense, tras su regreso a NJPW el pasado fin de semana.

He aquí el menú actualizado de APC Anniversary XXII, a celebrarse el 10 de enero desde el Studio Jenny de Nanterre (Francia). Recuerden, la cita podrá verse gratuitamente a través del canal de YouTube de APC.

Andrade vs. Ricky Sosa vs. Mecca

CAMPEONATO MUNDIAL APC: Kuro (c) vs. Michael Oku

CAMPEONATO DE PAREJAS APC: Suplex Republix (Cuma Bolat y Zack Eriti) (c) vs. Starboyz (Jadon Carter y Lio Jayce)

CAMPEONATO EUROPEO APC, APOCALYPSE MATCH: Participantes por determinar

JGU vs. Céline Faery vs. Cory Zero

