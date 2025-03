El Consejo Mundial de Lucha Libre cerró con gran éxito sus actividades del mes de febrero; finalizando con éxito su gira internacional en Japón, mientras que los luchadores que se quedaron en México no desmerecieron, ofreciendo interesantes encuetros, tres de ellos de campeonato, todo ello resumido en «Mirada Semanal al CMLL«.

► Mirada Semanal CMLL

Luego de ocho jornadas donde los luchadores del CMLL y NJPW alternaron en varias luchas, llegó a su fin Fantasticamanía 2025, la gira internacional más importande de los elemeneto del CMLL.

Pero los elementos que no viajaron, hicieron todo lo posible por mantener la atención de los aficionados en los eventos habitales de la empresa más longeva del mundo.

Ya de regreso, todos los elementos del CMLL deberán enfocarse en Homenaje a Dos Leyendas, su evento más importante de este mes de marzo.

Pero no demoremos más y vamos a los…

► Resultados

• Viernes Espectacular de Arena México – 21/febrero/2025

Gran victoria ruda. Sanely, Dark Silueta y Reyna Isis partieron de este escenario con la mano en todo lo alto tras dar cuenta de sus rivales.

La Escuela de la CDMX logro sumar su tercera final en el Torneo de Escuelas del CMLL. Ahora, junto a Querétaro, espera al último equipo finalista.

En la estelar, el Valiente conectó con faul a Star Jr. y los técnicos triunfaron por la vía de la descalificación. Se encendieron los ánimos rumbo a Homenaje a 2 Leyendas.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Brillante Jr., Futuro, Valiente Jr. vencieron a El Coyote, Felino Jr., Hijo de Stuka Jr. (8:18)

2) Match Relámpago: Hijo del Villano III vencieron a Barboza (8:27).

3) Dark Silueta, Reyna Isis, Sanely vencieron a Kira, La Catalina, Princesa Sugehit (13:17)

4) Torneo de Escuelas 2025- Semifinal: Alexius, Fury Boy, Péndulo, Poseidón, Troyano vencieron a Abigor (Jalisco), Obek (Jalisco), Prince Drago (Jalisco), Rav (Jalisco), Shezmu (Jalisco) (33:06). Team Guadalajara versus Team Ciudad de Mexico. Orden de eliminación: Alexius (via Shezmu, 10:16), Abigor (Poseidon, 12:46), Poseidon (Rav, 17:41), Shezmu (Troyano, 17:59), Troyano (Rav, 20:38), Rav (Fury Boy, 21:46), Pendulo (Obek, 26:04), Obek (Fury Boy, 27:17), Prince Dragon (Fury Boy, 33:06) quedando Fury Boy y la Escuela de la CDMX como ganadores, avanzando a la gran final.

5) Difunto, Gran Guerrero, Valiente DQ Atlantis, Esfinge, Star Jr. (9:04).

.

• Sábado de Arena Coliseo – 22/febrero/2025

La victoria en el duelo femenil de la noche fue para Princesa Sugehit, India Sioux y La Jarochita, que dieron cuenta de Dark Silueta, Metálica y Valkyria.

Vegas Depredador fue superado en el Match Relámpago ante un implacable El Elemental.

Flip Gordon sufrió los poderosos embates del Dragón Rojo Jr., sin embargo, con una desnucadora desde el esquinero impuso su ley en El Embudo de Perú 77 y retuvo el Campeonato Mundial Histórico de Peso Medio.

Espectaculares postales nos dejó la Copa Herederos 2025 en la que El Hijo del Villano III logró imponer condiciones ante Blue Panther Jr. en la gran final.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Angelito, Kaligua, Pequeño Magía vencieron a Full Metal, Pequeño Polvora, Rostro de Acero (17:16)

2) India Sioux, La Jarochita, Princesa Sugehit vencieron a Dark Silueta, Metálica, Valkiria (18:21)

3) Match Relámpago: El Elemental venció a Vegas Depredador (8:18). Vegas is now Vegas Depredador.

4) Campeonato Mundial Historico de Peso Medio: Flip Gordon © venció a Dragón Rojo Jr. (10:14). 2nd defense. Flip won via sunset flip bomb; Dragon Rojo needed medical assistance after the match.

5) Copa Herederos 2025: Hijo del Villano III venció a Blue Panther Jr., Brillante Jr., Felino Jr., Valiente Jr., El Cobarde, Hijo del Pantera, Hijo de Stuka Jr., Oro Jr., Espanto Jr.

Orden de eliminación: Oro II (via Hijo del Pantera, 6:30), Felino Jr. (Brillante Jr., 11:07), Hijo del Stuka (Valiente Jr., 14:46) Cobarde (Hijo del Villano III., 17:34), Espanto Jr. (Blue Panther Jr., 19:35), Valiente Jr. (Hijo del Villano III, 21:38), Hijo del Pantera (Brillante Jr., 22:38), Brillante Jr. (25:16, Blue Panther Jr.), Blue Panther Jr. (29:45, Hijo del Villano III), y Villano III Jr

.

• Domingo Familiar de Arena México – 23/febrero/2025

Tras dar cuenta de su rival de manera espectacular, Capitán Suicida reconoció la calidad de Magia Blanca después de este intenso Match Relámpago.

Fuerza Tapatía vs Gemelos Diablo fue una batalla que representó una dura prueba para Fugaz y Explosivo quienes cayeron ante los poderosos gemelos.

Sigue siendo el rey. Star Black retuvo el Campeonato Nacional de Peso Completo ante un retador que se ha mostrado sumamente peligroso, Akuma. Para el monarca fue su séptima defensa, la segunda ante Akuma.

Polémica en la batalla estelar ya que Atlantis, Esfinge y Star Jr. fueron descalificados ante Gran Guerrero, Stuka Jr. y El Valiente, quien fue despojado de su máscara por Star Jr., que enloqueció en los momentos finales.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Astral, Eléctrico, Leono vencieron a Grako, Inquisidor, Nitro

2) Cancerbero, Luciferno, Virus vencieron a Felino, Felino Jr., Rey Bucanero

3) Match Relámpago: Capitán Suicida venció a Magia Blanca

4) Gemelo Diablo I y Gemelo Diablo II vencieron a Explosivo y Fugaz

5) Campeonato Nacional de Peso Completo: Star Black © venció a Akuma

6) Gran Guerrero, Stuka Jr., Valiente vencieron a Atlantis, Esfinge, Star Jr. por DQ

.

• Lunes Clásico de Arena Puebla – 24/febrero/2025

Calentando motores para El Torneo de Escuelas, Blue Shark, El Vigia y Astro se llevaron el primer tirunfo de la noche en El Templo del Dolor.

Dragón Rojo Jr. superó a Guerrero Maya Jr. y lo desafió por el Campeonato Nacional de Peso Medio.

Esfinge le robó la victoria a Star Jr. ante El Valientey los ánimos siguen candentes rumbo a Homenaje a 2 Leyendas.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Astro, Blue Shark, El Vigia vencieron a Black Tiger, Grako, Rey Apocalipsis

2) Match Relámpago: Shockercito venció a Pierrothito

3) Rayo Metálico venció a Multy

4) Felino, Felino Jr., Rey Bucanero vencieron a Arkalis, Dulce Gardenia, Rey Cometa

5) Gran Guerrero, Guerrero Maya Jr., Hijo de Stuka Jr. vencieron a Blue Panther Jr., Dark Panther, Dragón Rojo Jr.

6) Esfinge, Flip Gordon, Star Jr. vencieron a Crixus, Difunto, Valiente

.

• Martes de Arena México – 25/febrero/2025

Último Dragoncito logró retener el Campeonato Mundial de los Pequeños Estrellas ante Pequeño Pierrothito en un enfrentamiento de alarido, que significó la cuarta defensa de Dragoncito.

Puebla pasó a la gran final doblegando a Gómez Palacios. El Vigía superó a El Troglodita en el desenlace de la tercera eliminatoria.

En un choque en relevos increíbles, Atlantis, Crixus y Star Jr. se llevaron la victoria ante la tercia conformada por Gran Guerrero, Esfinge y Dragón Legendario.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) KeMonito y Tengu vencieron a Chamuel y KeMalito (11:35)

2) Campeonato Mundial de los Pequeñas Estrellas CMLL: Último Dragóncito © venció a Pierrothito (13:42).

3) Brillante Jr., Fugaz, Futuro vencieron a Cancerbero, Luciferno, Virus (12:02)

4) Torneo de Escuelas 2025 – Semifinal: Astro (Puebla), Blue Shark (Puebla), Dreyko (Puebla), El Vigia, Tiger Boy (Puebla) vencieron a Colombus (Laguna), Ónnix (Laguna), Phantom, Troglodita

Puebla versus Gomez Palacio. Angel Azteca Jr. (Gomez Palacio) fue descalificado por orden del médico tras lesión y no fue reemplazado. Orden de eliminación: Onnix (via Blue Shark, 7:45), Dreycko (Phantom, 9:18), Tiger Boy (Columbus, 12:10), Columbus and Blue Shark pinned each other (14:11), Phantom (Astro, 17:04), Astro (Troglodita, 19:33), Troglodita (Vigia, 25:21) quedando el Vigia y el equipo de Puebla como últimos finalistas.

5) Relevos Increíbles: Atlantis, Crixus, Star Jr. vencieron a Esfinge, Gran Guerrero, Legendario (10:09).

.

• Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 25/febrero/2024

Blue Panther y Felino pusieron punto final al evento especial de Leyendas CMLL al someter a Satánico y Rey Bucanero, ante una increíble y afectuosa respuesta del público tapatío con la presencia de Julio Preciado.

Dulce Gardenia brindó una importante victoria para Dark Magic y Dragón Rojo al rendir con «La Coqueta» a Terrible, quien comandaba a Furia Roja y El Elemental en la lucha semifinal.

Espectacular cierre del Martes de Glamour con el enfrentamiento de Amazonas, donde La Catalina, Jarochita y Kira brillaron por su destreza, coronándose triunfantes sobre Las Infernales (Dark Silueta y Zeuxis) y Sanely.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Prince Drago, Shezmu, Temerario vencieron a Makará, Obek, Rav

2) Átomo venció a Duende y Mije

3) Calavera Jr. I, Calavera Jr. II, Vaquero Jr. vencieron a Astro Oriental, Gallo Jr., Rafaga Jr.

4) Blue Panther y Felino vencieron a Rey Bucanero y Satánico

5) Dark Magic, Dragón Rojo Jr., Dulce Gardenia vencieron a El Elemental, Furia Roja, Terrible

6) Kira, La Catalina, La Jarochita vencieron a Dark Silueta, Sanely, Zeuxis

.

► Próximos Encuentros

– Viernes Espectacular de Arena México – 28/febrero/2025



.

– Sábado de Arena Coliseo – 01/marzo/2025

.

– Domingo Familiar de Arena México – 02/marzo/2025

.

– Lunes Clásico de Arena Puebla – 03/marzo/2025

.

– Martes de Arena México – 04/marzo/2025

.

– Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 04/marzo/2025