¿Concede AEW demasiado protagonismo a Cody Rhodes?

Durante su promo más recordada dentro de AEW, el pasado noviembre, Cody Rhodes hacía referencia a los 14 años de carrera que ha necesitado para pasar de "indeseable a indiscutible". Nadie dudaría de ello a juzgar por las reacciones que genera entre el respetable de su nueva casa, situándose como el mayor técnico del elenco, gracias también a su condición de opositor férreo a WWE, desde que destrozara aquel simbólico trono de Triple H.

Sin embargo, muchos aficionados comienzan a juzgar excesiva la exposición que AEW otorga a Rhodes, cuando este figura también como vicepresidente ejecutivo de la compañía. Y un seguidor en concreto le espetó que su estatus parece asemejarse al de una figura inamovible situada en un pedestal. Comentario que contó con respuesta de "The American Nightmare".

None taken. Best wrestlers are gonna’ get the best spots. I won’t be outworked. And I do it without shortcuts, drug free. Still PLENTY of room to go and things to learn, but I’m going! https://t.co/PN7ybbiR8O