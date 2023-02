Con Will Ospreay a la cabeza, 1PW presenta mañana gran show

Self High Five

Self High Five

Self High Five

Self High Five

New Japan Pro-Wrestling es la única casa que tiene atado contractualmente a Will Ospreay, y por su longeva afinidad con Revolution Pro Wrestling, esta promotora supone desde 2020 su casi exclusivo escenario europeo de competición.

Durante los últimos tres años, Ospreay sólo ha pecado de “infiel” con dos empresas, Over The Top Wrestling y Reloaded Championship Wrestling Alliance, ambas también británicas. Y mañana, una tercera, igualmente afincada en el archipiélago, se suma a la lista: One Pro Wrestling (1PW), con su show No Turning Back.

Tal vez recuerden que el pasado octubre, un servidor se hizo eco de la resurrección de dicha “indie”, acompañada de acuerdo con FITE TV para emitir en directo su primer show en 11 años, titulado A New Twist Of Fate. Cita que no decepcionó, donde convergieron nombres de AEW (Jamie Hayter, Christopher Daniels), Impact Wrestling (Mickie James, Ace Austin), MLW (Alex Hammerstone) y comenzaron a descartarse candidatos para coronar al nuevo campeón mundial de 1PW.

Esta vez, FITE TV no servirá de plataforma, sino Premier Streaming Network, donde No Turning Back podrá verse una semana después. Pero sólo por la presencia de Ospreay, esa espera merecerá la pena. Y es que “The Assassin” luchará contra Robbie X, quien debería ya este año estrenarse en el Best of the Super Juniors. Ospreay y Robbie X pueden dejar firme candidato a combate del 2023.

► 1PW estrena 2023 con “supercard”

Además de Ospreay, otras figuras locales participarán en el evento, como Cara Noir o Mark Haskins, y habrá implicaciones especiales, como las de Rhino, Taya Valkyrie y Ruby Soho (quien ya estuvo en A New Twist Of Fate). He aquí el cartel de No Turning Back, que discurrirá desde The Engine Shed de Lincoln (Inglaterra).