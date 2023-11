Con trampa, The Young Bucks derrotaron a Komander y Penta

Una espectacular lucha de parejas se vivió este 15 de noviembre en AEW, donde Komander y Penta el Zero Miedo se enfrentaron a The Young Bucks.

Los cuatro luchadores son especialistas en la lucha aérea y movimientos rápidos, lo que hizo bastante espectacular este combate, el cual tuvo a todos los involucrados en un intenso duelo.

Sin emabargo, las cosa se fueron al lado de los Bucks cuando sorprendieron con un par de Super Kicks a los mexicanos, pero éstos respondieron rápido con un par de vuelos.

Los Bucks optaron por usar tácticas poco convencionales para controlar el combate, impidiendo los relevos y golpeando a Penta mientras estaba fuera del ring, focalizando sus ataques en Komander.

Sin embargo, el ágil luchador mexicano respondió con una huracarrana sobre uno de los Bucks, arrojándolo contra su hermano fuera del ring. Penta regresó al cuadrilátero y atacó a sus dos oponentes, trabajando en equipo con su compañero de AAA, estuvieron cerca de eliminar a sus rivales, pero Nick evitó que Matt fuera derrotado.

La lucha se mantuvo intensa y los luchadores mexicanos estuvieron a punto de conseguir la victoria en un par de ocasiones. A pesar de los castigos espectaculares y los poderosos ataques, Matt Jackson resistió los embates de sus oponentes.

Tras varios minutos, los Young Bucks pudieron tomar el control fauleando a Komander y Penta, aplicando un Judas Effect y luego un V Trigger conjunto contra el primero, para llevarse la victoria.

Sin duda, estos últimos ataques fueron un mensaje para Kenny Omega y Chris Jericho a quienes enfrentarán en Full Gear.

