¿Con quién querría luchar Bully Ray en WWE y AEW?

El veterano Bully Ray podría no haber dicho todavía su última palabra como luchador. De hecho, si bien no son muchos, aunque eso es relativo cuando pensamos en que tiene 53 años, 34 de los cuales los ha dedicado a la lucha libre, en 2024 tuvo siete combates, el último en NXT, pasando también por GCW. Pero no se ha retirado, o al menos no lo ha anunciado, así que todo es posible.

► ¿Posibles? luchas

Todo es posible pero reconociendo que no parece demasiado probable que Bully pueda llevar a cabo las luchas que le gustaría en WWE y AEW. Aún así, él pone la idea sobre la mesa por lo que pueda pasar. Como suele decirse, nunca digas nunca.

«Si tuviera otra lucha mañana y quisiera estar en el ring, si me dijeran: ‘Bully, puedes tener un combate con cualquiera’, y necesitara alguien de quien aprender, elegiría a Dustin [Rhodes]. Escogería a Randy Orton, a Dustin y a Christian [Cage]. Esos son tres nombres fenomenales en cuanto a luchadores que te hacen elevar tu nivel en el ring».

Continuando con Dustin, Ray también expone en Busted Open Radio:

«Si yo fuera un luchador joven en AEW, hablaría con Dustin Rhodes todo lo posible, tratando de aprender de él tanto como pudiera. Si estás pensando en ir a una escuela de lucha libre creíble, la de Dustin es una de las mejores. En mi opinión, hay muy pocas escuelas realmente confiables, y la suya es una de ellas.»

Bully Ray pudo luchar con Dustin Rhodes (siendo Goldust) en 18 ocasiones en WWE. Con Randy Orton fueron 5 veces. Y con Christian Cage en más de 150, incluyendo también TNA.