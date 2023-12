Con inesperada ayuda de CJ Perry, Miro derrotó a Andrade

Miro quería cobrar venganza de su esposa CJ Perry y para ello quería derrotar a su protegido, Andrade El Ídolo, quien tuvo una noche muy complicada.

Desde que subió al ring, el mexicano fue atacando por el bulgaro, quien no le permitió ni quitarse su equipo de entrada, pues lo empezó a atacar de inmediato.

Pese a un par de reacciones del otrora La Sombra, Miro tuvo gran parte del control del combate, usando su fuerza para aplicar fuertes castigos.

Andrade intentó reaccionar, pero las cosas no le fueron nada sencillas, hasta que finalmente pudo lanzar a Miro sobre la mesa de comentaristas, dejándolo en malas condiciones para al fin tomar el control del combate.

Fue así que el duelo se volvió parejo, con ambos luchadores golpeándose a diestra y siniestra, y aunque los dos tuvieron oportunidades, Miro se mostró superior mayor parte del duelo.

Pero esto no iba a hacer que Andrade se aminorara y también consiguió conectar fuertes golpes y ataques contra su rival, quien se vio sorprendido por la fuerza de su rival.

Las cosas se salieron de control, cuando Andrade aplicó una Figura 8, pero justo cuando Miro se iba a rendir, CJ Perry le jaló los brazos para tirarlo ante el desconcierto del mexicano.

Miro Beats Andrade With The Help Of CJ Perry

She Turned On Him

Let’s Go Andrade🥹🔥#AEWWorldsEndpic.twitter.com/QrCZWbkqCM

— Im Azmi (@ImAzmi4132) December 31, 2023