Con CM Punk, llega el tráiler de Night Patrol

La Superestrella WWE y actual Campeón Mundial de Peso Completo «El Mejor del Mundo» CM Punk estrenará la película Night Patrol, cuyo trailer ya está disponible. Esta novedad llega poco después de saberse que el veterano de las cuerdas prestará su voz, al igual que Roman Reigns, en el también largometraje Zootopía 2.

► Tráiler de Night Patrol

¿Qué cuenta Night Patrol? Un agente de policía de Los Ángeles, de nacionalidad afro-americana, debe apartar sus diferencias con las pandillas locales cuando descubre que una fuerza especial del propio cuerpo está escondiendo un terrible secreto que amenaza a los residentes del hogar en el que se crió.

¿Quiénes acompañan a CM Punk? En la dirección, Ryan Prows (V/H/S/94). En el guion, Tim Cairo y Jake Gibson, ambos escritores de Lowlife, y Shaye Ogbonna, quien participó en la escritura de la serie El Pingüino. Así mismo, en el elenco, Dermot Mulroney (Juego sucio), Justin Long (Weapons), RJ Cyler (Power Rangers), Jermaine Fowler (Ricky Stanicky: El impostor) o Nicki Micheaux (Pacto diabólico).

¿Cuándo se estrena? En Estados Unidos, podrá verse en cines el 16 de enero de 2026. En 2025 ha pasado por varios festivales de cine: Fantastic Fest y Sitges (España), Beyond Fest (EEUU) o Imagine Fantastic Film Festival (Países Bajos).