Con ayuda de Liv Morgan, Roxanne Pérez venció a Lyra Valkyria

Tal parece que Liv Morgan y Roxanne Pérez han dejado atrás cualquier rencilla, pues incluso la «Werita» ayudó a Pérez a conseguir una valiosa victoria, la cual incluso podría ayudar a ambas a ir por el Campeonato de Parejas.

El duelo entre Lyra Valkyria y Roxanne Perez comenzó con agresividad desde el primer instante. Roxy intentó imponer su actitud provocadora, pero la irlandesa respondió con dos suplex con puente que obligaron a la técnica a refugiarse en las cuerdas y posteriormente en ringside. Allí, Perez encontró su primera oportunidad: atacó por sorpresa y lanzó a Lyra contra las escaleras metálicas, dañándole el brazo izquierdo. Desde ese momento, el combate cambió por completo.

Roxanne centró toda su ofensiva en el brazo lastimado, golpeándolo una y otra vez contra los escalones y el esquinero. Aun así, Valkyria mostró resistencia, respondiendo con un crossbody, una sit-out powerbomb y una serie de ataques que enviaron a Roxy al exterior del ring, donde la castigó con un rope dropkick antes de volver al cuadrilátero con un diving crossbody. Pero la historia del combate no se escribió únicamente dentro del ring: fueron las intervenciones las que definieron el resultado.

► Momentos claves e intervenciones

El combate tomó rumbo cuando Lyra Valkyria logró bloquear el primer intento de ataque aéreo de su rival, obligando a cambiar el ritmo y llevándola a una lucha más técnica en la lona. Más adelante, cuando parecía que la balanza se inclinaba en su contra, aprovechó un error en la esquina para recuperar la iniciativa y encadenar la ofensiva que terminó marcando el destino del encuentro.

Mientras Bayley y Liv Morgan se atacaron abajo del ring, Liv aprovechó las circunstancias, cuando Lyra cayó cerca de ella y le acomodó una patada, la cual la distrajo para que Roxanne se llevara el combate.

► ¿Qué pasará ahora?

Roxanne Pérez consiguió una victoria importante y gracias al apoyo de Liv Morgan parece que las dos integrantes de The Judgment Day podrían pedir una oportunidad por el Campeonato Femenil de Parejas.