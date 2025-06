Con 17 años, Kevin Owens rompió una pared… por Steve Austin

Kevin Owens siempre ha sido un gran fanático de Stone Cold Steve Austin y a diferencia de la mayoría tuvo la exclusiva oportunidad de llevar su pasión por la leyenda viviente a un combate contra él ni más ni menos que en el mayor escenario de WWE, WrestleMania. Además, no está de más señalar que el miembro del Salón de la Fama tiene también muy buena opinión de «KO».

Pero ahora nos vamos a un tiempo en que probablemente Owens ni siquiera creía posible que pudiera un día verse las caras con Austin en un cuadrilátero. Estamos en 2001 y el luchador canadiense tiene 17 años y ya ha comenzado su carrera, o al menos ya tenido unas cuantas luchas.

Kevin Steen on the dangers of forgetting to bring your entrance CD to shows in the early 2000’s.

«This is NOT my theme music, I forgot my CD. It’s terrible. I hate this!» 😂 pic.twitter.com/K9HDnDbocb

