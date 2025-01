Comunicado de Vince McMahon: «Pequeños errores»

Apenas unos minutos atrás nos hacíamos eco de un comunicado de prensa realizado por la SEC (por sus siglas en inglés, Securities and Exchange Commission), la Comisión de Bolsa y Valores, una agencia gubernamental independiente encargada de regular los mercados de valores y proteger a los inversionistas, en el que se informa que Vince McMahon no reveló a la WWE dos acuerdos de conciliación que ejecutó en nombre de la compañía. En el informe, al que pueden acceder a continuación, se indica que: «sin admitir ni negar los hallazgos de la SEC, McMahon acordó cesar y desistir de violar estas disposiciones, pagar una multa civil de $400,000 y reembolsar a WWE $1,330,915.90«.

Ahora, nos hacemos eco del comunicado que ha hecho el ex propietario de la empresa de lucha libre más grande del mundo:

“El caso está cerrado. Hoy termina casi tres años de investigación por parte de diferentes agencias gubernamentales. Ha habido mucha especulación sobre qué exactamente estaba investigando el gobierno y cuál sería el resultado. Como muestra la resolución de hoy, gran parte de esa especulación fue errónea y engañosa.

«Al final, nunca hubo nada más que pequeños errores contables relacionados con algunos pagos personales que realicé hace varios años mientras era CEO de WWE. Estoy encantado de poder dejar todo esto atrás.”

