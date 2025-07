Un sábado movido tiene WWE esta semana, con dos importantes eventos en agenda. Aunque por servir como contraprogramación directa de AEW All In: Texas, The Great American Bash 2025 tendrá más peso incluso que Saturday Night’s Main Event XL. Y a tres días de su celebración, anoche durante NXT se desvelaron los últimos puntos de su cartel.

Mediante una lucha Gauntlet, quedó definido el retador de Ethan Page por el Campeonato Norteamericano NXT: Ricky Saints. Y además, el «Absolute» pudo escoger estipulación para su intento de recuperar la presea que Page le arrebató el pasado mayo. Estos volverán a verse las caras en un duelo donde las cuentas de tres serán válidas sobre cualquier lugar. «All Ego» tuvo su más reciente defensa, la segunda de su reinado, en el capítulo de NXT del 10 de junio, ante Sean Legacy.

Mientras, Je’Von Evans y Jasper Troy colisionarán, luego de varias trifulcas en «backstage» a lo largo de las últimas semanas. Troy quería formar parte de la lucha por el Campeonato NXT de The Great American Bash, pero Evans le dijo que antes debían saldar cuentas.

WWE cierra así el menú de The Great American Bash 2025, que como comentamos, tendrá lugar el sábado 12 de julio, desde el Center Stage Theater de Atlanta (Georgia, EEUU).

FALLS. COUNT. ANYWHERE.

The Great American Bash just got that much bigger! @starkmanjones and @OfficialEGO are going to tear the house down for the North American Championship in Atlanta! 🙌 👊 pic.twitter.com/jK6j0tQ1um

— WWE (@WWE) July 9, 2025