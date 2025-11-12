Completado el cartel de WWE NXT Gold Rush 2025

La idea pinta bien sobre el papel: un evento donde converjan NXT, TNA y EVOLVE, recuperando la denominación Gold Rush, y el formato de dos noches. Curioso, especialmente, porque hace lucir a TNA como si de otra marca de WWE se tratara, situándola al mismo nivel que su territorio de desarrollo.
Ayer, durante el episodio semanal de NXT, WWE desveló el cartel al completo para Gold Rush 2025, donde el Campeón de la División X buscará ser doble monarca.
Leon Slater y Je’Von Evans hicieron buenas migas durante su rivalidad por el título del primero camino a Bound For Glory, donde DarkState interfirieron y truncaron lo que apuntaba a duelo del año en TNA. Así que como retribución, Slater y Evans intentarán arrebatar al rudo grupo el Campeonato de Parejas NXT que conquistaron en Halloween Havoc.
Y la representación de EVOLVE también se definió. Por una parte, Jackson Drake defenderá el título varonil de la marca ante Sean Legacy, mientras Kendal Grey hará lo propio con el equivalente femenil ante Lainey Reid. Drake y Legacy ya se han medido anteriormente en mano a mano, durante el octavo episodio de EVOLVE, y entonces venció el ahora retador. Mismo caso que respecto a Grey y Reid, pues esta derrotó a la hoy campeona en el capítulo de NXT Level Up del 20 de diciembre de 2024.
► Ocho combates en dos jornadas
He aquí todo lo que veremos vía The CW los próximos días 18 y 25 desde The Theater en el Madison Square Garden de New York City (New York, EEUU).
[18 de noviembre]
- LAST CHANCE MATCH POR EL CAMPEONATO FEMENIL NXT: Tatum Paxley (c) vs. Jacy Jayne
- CAMPEONATO MUNDIAL MIXTO POR PAREJAS AAA: Ethan Page y Chelsea Green (c) vs. Joe Hendry y Thea Hail
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO FEMENIL NXT: Blake Monroe (c) vs. Sol Ruca
- CAMPEONATO DE PAREJAS NXT: DarkState (Dion Lennox y Osiris Griffin) (c) vs. Leon Slater y Je’Von Evans
[25 de noviembre]
- Kelani Jordan (c) vs. Jordynne Grace vs. Léi Yǐng Lee
- CAMPEONATO EVOLVE: Jackson Drake (c) vs. Sean Legacy
- CAMPEONATO FEMENIL EVOLVE: Kendal Grey (c) vs. Lainey Reid
- FINAL POR EL CAMPEONATO FEMENIL SPEED WWE (VACANTE): Zaria vs. Fallon Henley
New Tag Team Champs incoming?!@WWEJeVonEvans and @LEONSLATER_ officially got their Tag Team Title Match against DarkState NEXT WEEK at Gold Rush! 🙌 pic.twitter.com/syCJkE01Qi— WWE (@WWE) November 12, 2025