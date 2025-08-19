¿Competirá Hiroshi Tanahashi en el 13 Aniversario de RevPro?

Estamos ya en la semana grande del año para el british wrestling. Este particular festival luchístico no arrancará hasta miércoles, con AEW Dynamite desde Glasgow (Escocia), seguido de varios eventos de promotoras independientes, en especial RevPro, y el punto álgido el domingo con Forbidden Door; además del extra de un nuevo Chapter de PROGRESS el lunes.

Numerosos nombres ínclitos de la industria ocuparán Londres durante los próximos días, pero si debemos destacar uno, es el de Hiroshi Tanahashi. Los seguidores que acudan a Forbidden Door podrán disfrutarlo por última vez sobre un ring en suelo británico, pero ahora, una publicación del propio gladiador podría suponer la confirmación de cierta fecha extra.

Tanahashi adjunta una imagen promocional de la edición del pasado año de Global Wars UK, donde hizo equipo con Zozaya y Leon Slater, yendo contra Gabe Kidd, Connor Mills y Jay Joshua. Durante el poscombate, «The Ace» prometió volver a RevPro antes colgar las botas, así que tal post daría a entender que disputará una lucha más o que cuanto menos aparecerá y se encargará de hacer los honores en la entrada de Jushin «Thunder Liger» al Salón de la Fama de la promotora. Por el momento, la casa de Andy Quildan no ha anunciado nada al respecto.

Recordemos, Tanahashi tiene previsto luchar en el comentado Dynamite del miércoles y en Forbidden Door.

► RevPro XIII Anniversary: cartel provisional

Global Wars UK constituirá la primera parte del 13 aniversario de RevPro, a celebrarse el viernes 22 de agosto desde el Crystal Palace National Sports Centre de Londres (Inglaterra), con una segunda parte 24 horas después desde el mismo recinto. He aquí todo lo anunciado hasta ahora para este prometedor fin de semana.

[Global Wars UK]

[Segunda noche del 13 Aniversario]