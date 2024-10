Cómo Zack Sabre Jr. quiere hacer historia en Wrestle Kingdom 19

Siendo sus dos primeros combates tras coronarse Campeón Mundial de Peso Completo IWGP y estando en su tierra natal, Zack Sabre Jr. no podía perder durante el pasado fin de semana de RevPro Global Wars UK y NJPW Royal Quest IV.

Primero, se impuso a un desagradecido Robbie X, quien rechazó su propuesta de formar parte de TMDK —para convertirse en nuevo miembro del Bullet Club—, y seguidamente se estrenó como monarca reteniendo su oro ante SANADA.

Y aunque concedió algunas palabras al respetable durante su primera implicación, las declaraciones más interesantes las reservó para el epílogo de Royal Quest IV, cuando entre cánticos de «You deserved it», dijo esto.

«No, no, no. La lucha libre profesional no me debe nada, sino que me lo ha dado todo, y seguiré siendo luchador profesional hasta el día que me muera. Este título era mi sueño desde que tenía 13 años. No sabía que me llevaría tanto tiempo […] Fui el primer ganador del G1 Climax de las islas británicas. No soy el primer Campeón Mundial de Peso Completo IWGP de las islas británicas, pero soy el primero que trae el título a casa. Por el camino hacia esta aspiración personal de ganar el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP todas mis conversaciones fueron sobre cómo mi sueño siempre consistió en alcanzar la cima de la lucha japonesa. Eso no habría sido posible si yo no fuera un luchador británico y no habría sido posible sin el apoyo de todos vosotros durante dos décadas.

«Pero esto no es un premio por una trayectoria. Sólo acabo de empezar. Mis tres objetivos para este año: G1 Climax, lo clavé; Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP, también lo hice; el siguiente es el estelar en el Tokyo Dome. Voy a hacer lo que ningún otro luchador extranjero ha hecho en la historia de Wrestle Kingdom: ganar».