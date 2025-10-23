Cómo WWE mató a ECW al revivirla en 2006

En 2003, WWE adquirió la promotora de lucha extrema ECW y en 2006 la convirtieron en la tercera marca junto a Raw y SmackDown. En 2010, la cerraron. Desde el comienzo hasta el final el show fue mal recibido, en especial por los que habían sido fanáticos de la empresa que dejó huella en la lucha libre profesional entre 1992 y 2001, pero también por los que la descubrieron en su relanzamiento.

► Rob Van Dam sobre WWE ECW

Fue un producto que no gustó ni a propios ni a extraños y por lo tanto su cancelación no fue una sorpresa para nadie. Durante una reciente entrevista con Inside The Ropes, uno de los mayores íconos de la Extreme Championship Wrestling como lo es Rob Van Dam explica por qué el proyecto del que él mismo formó parte (con ilusión al principio) fracasó:

«Yo quería luchar al estilo ECW frente a millones de personas que quizás nunca habían visto ECW. Para mí, ser parte de esto era 100% parte del plan.»

«Cuando la tercera marca realmente salió, esperaba que fuera como ECW porque Jim Ross decía al comentar: ‘ECW significa todo vale’, y eso era al principio. Pero después de un tiempo, eso dejó de significar eso. Agregaron reglas y antes de eso empezaron a contaminar el talento trayendo chicos de Smackdown y Raw a ECW, lo cual no entendía. Pensaba: ‘Sería genial si ECW fuera un lugar para ajustar cuentas y uno va allí cuando realmente quiere pelear’. Pero tener reglas normales y traer a Matt Hardy, Kane y otros que ni siquiera eran de ECW, solo porque pensaban que ECW no iba a atraer suficiente atención, eso mató la esencia.»

Rob Van Dam wins the WWE Championship at ECW One Night Stand (2006) @TherealRVD pic.twitter.com/ByWMDDTxeX — 2000’s WWE (@2000s_WWE) January 18, 2023

«No nos dejaron ser fieles a nosotros mismos. Una vez que agregaron reglas y todo eso, supe que se había terminado.»

«Lo que me hacía feliz era poder traer la silla y hacer mis movimientos especiales, como lanzar la silla y patearla con patadas. Me sentí liberado porque no me retenían ni me obligaban a conformarme.»